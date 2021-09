A Fórmula 1 se prepara para o terceiro evento pelo terceiro fim de semana seguido, desta vez no tradicionalíssimo GP da Itália, em Monza. O local que normalmente é tomado pelos tifosi, na esperança de uma vitória da Ferrari, pode ver um velho conhecido se dar bem: Lewis Hamilton.

As características da pista e possíveis punições a Max Verstappen por troca de elementos em seu carro, pode fazer com que o inglês volte a comandar o campeonato. Vale lembrar também que o fim de semana terá a segunda corrida Sprint, no sábado, que vai definir o grid de largada para domingo.

O engenheiro brasileiro que fez parte da F1 por quase duas décadas, Rico Penteado vai explicar os motivos que podem deixar os fãs de Hamilton esperançosos e todos os detalhes que cercam a corrida.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

PODCAST - Bottas: piloto que deixou a desejar ou talento 'sacrificado'?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: