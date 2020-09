TELEMETRIA: Novo CEO da F1, frustração para Max e Vettel comparado a Schumi; Rico Penteado comenta

O TELEMETRIA chega dando o pontapé inicial para o GP da Rússia de Fórmula 1, a décima etapa da temporada 2020.

Apesar das atenções se voltarem para a corrida de domingo, o paddock da F1 está de olho no futuro, com o possível retorno de Stefano Domenicali, mas como CEO da categoria.

Outros assuntos que estão no noticiário desta quarta-feira também serão analisados e debatidos, com a presença de Ricardo Penteado, ex-engenheiro de motor da Renault por quase duas décadas.

Assista ao vivo o TELEMETRIA do Motorsport.com:

