A Fórmula 1 não para e depois da ressaca do GP de São Paulo, a maior categoria do automobilismo mundial cruza o mundo já no fim de semana seguinte e o Catar é o próximo destino. Como se não bastasse, a pista de Losail, que é bem conhecida pela MotoGP, faz a sua estreia, o que deve ser mais um ingrediente emocionante na já disputada temporada.

O TELEMETRIA abre as portas do fim de semana colocando todos esses assuntos em jogo, com mais uma aula de Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na F1 por quase duas décadas. Será que o Catar será território Mercedes?

Podcast #146: Hamilton teve a maior exibição da carreira no Brasil?

