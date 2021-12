O GP da Arábia Saudita fará sua estreia na Fórmula 1 no fim de semana, com a penúltima etapa do campeonato de 2021. O circuito de Jeddah ficou pronto em cima da hora e isso deve representar um grande desafio aos pilotos e equipes, além das características do circuito.

Engenheiro brasileiro que esteve na F1 por quase duas décadas, Rico Penteado vai explicar tudo direitinho e também responder dúvidas das pessoas que participarem do chat ao vivo.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube

Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas.

Podcast #149: Frank Williams é o maior personagem da F1 fora das pistas?

SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: