A Fórmula 1 continua no continente americano e no fim de semana o México volta a receber uma corrida da maior categoria do automobilismo mundial. O GP na Cidade do México trará um novo capítulo na acirrada disputa pelo título entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, com a altitude do circuito jogando a favor da Red Bull.

O TELEMETRIA, com Rico Penteado, engenheiro brasileiro que esteve na F1 por quase duas décadas, traz todas as informações da corrida, o que a Mercedes terá que fazer para reverter o favoritismo da equipe rival, além de responder as dúvidas do público.

Assine o canal do Motorsport.com no YouTube Os melhores vídeos sobre esporte a motor estão no canal do Motorsport.com. Inscreva-se já, dê o like ('joinha') nos vídeos e ative as notificações, para sempre ficar por dentro de tudo o que rola em duas ou quatro rodas. Podcast #142 – Verstappen e Hamilton vão bater como Senna e Prost? SIGA NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE: Spotify

Deezer

Apple Podcasts

Google Podcasts

Amazon Music