TELEMETRIA: O que muda na F1 no GP da Hungria e a guerra nos bastidores

Depois de duas corridas na Áustria, a Fórmula 1 chega para a terceira etapa na Hungria. A equipe do Motorsport.com debate com Ricardo Penteado, o que pode mudar na relação de forças da F1 na corrida húngara.

Quem pode melhorar? Quem terá dificuldades em função das características de pista? Além disso, tudo sobre a guerra nos bastidores entre Renault e Racing Point.

PODCAST: Guerra de bastidores na F1 e entrevista com Igor Fraga