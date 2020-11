TELEMETRIA: O que pode acontecer de diferente no GP do Bahrein com Rico Penteado

O GP do Behrein, anteriormente previsto para março deste ano, não só conseguiu se recolocar no calendário de 2020, mas também garantiu duas provas em Sakhir. A primeira delas acontecerá no fim de semana e, assim como vem acontecendo em todos os GPs desse ano, o TELEMETRIA ‘abre as portas’ do evento, que já conhece seu campeão.

No programa desta quarta-feira, Rico Penteado, ex-engenheiro de motor da Renault por quase duas décadas, fala sobre o que esperar desta prova e responde perguntas do público.

PODCAST: Domínio da Mercedes tira mérito de Hamilton em suas conquistas?