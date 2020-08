TELEMETRIA: Os bastidores quentes do GP da Espanha com participação de Rico Penteado

A F1 não para e parte para a sexta etapa da temporada 2020, pelo terceiro fim de semana seguido, após as duas corridas em Silverstone. Os bastidores da maior categoria do automobilismo mundial ainda estão quentes, com os recursos das equipes contra a pena da FIA sobre o caso dos dutos de freio da Racing Point.

Nesta quarta-feira também foi anunciada a decisão da Ferrari de substituir o chassi do carro de Sebastian Vettel, após a verificação de uma falha no modelo que o alemão vinha utilizando.

O TELEMETRIA vai repercutir as principais notícias que cercam o GP da Espanha, com a participação sempre especial de Rico Penteado, engenheiro de motores que esteve na F1 após duas décadas, além dos jornalistas do Motorsport.com Erick Gabriel e Guilherme Longo.

