O momento mais esperado do ano está para acontecer. O GP de Abu Dhabi será o palco da grande final da temporada 2021 da Fórmula 1, com Lewis Hamilton e Max Verstappen chegando à última etapa do ano rigorosamente empatados, após 21 etapas.

No TELEMETRIA, Rico Penteado explica as nuances que cercam a decisão e se há algum favorito.

