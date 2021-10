O TELEMETRIA chega com a melhor prévia para o GP da Turquia de Fórmula 1, 16ª etapa do campeonato de 2021, cuja pista, em tese, pode favorecer a Red Bull de Max Verstappen. Mas, a chuva poderá ser um fator importante e igualar ainda mais a já equilibrada disputa. O engenheiro brasileiro que esteve na F1 por quase duas décadas, Rico Penteado, fala sobre o que esperar na corrida e responderá as principais perguntas do público ao vivo.

