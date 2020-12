No próximo domingo, a Fórmula 1 volta ao circuito do Bahrein para o GP de Sakhir, no traçado externo do autódromo barenita. Com diferentes configurações de pista, o que esperar da segunda corrida no deserto?

É o que Rico Penteado – ex-engenheiro da Renault na F1 por quase duas décadas - mostra em detalhes neste vídeo, com os cuidados que as equipes precisarão ter, além de quem pode se aproveitar do layout inédito na categoria.

Importante registrar que o vídeo foi gravado antes do anúncio de que Lewis Hamilton havia testado positivo para Covid-19.

