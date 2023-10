A Fórmula 1 segue na América do Norte, com a 20ª etapa do campeonato de 2023, com o GP da Cidade do México. A prova no Autódromo Hermanos Rodríguez promete ser decisiva para a disputa do vice-campeonato de pilotos, com a briga entre o piloto da casa, Sergio Pérez e o heptacampeão mundial, Lewis Hamilton.

Para trazer todos os parâmetros possíveis, o TELEMETRIA mais uma vez conta com Rico Penteado, que apontará todos os detalhes do evento, além de responder as perguntas do internauta.



Podcast #253 – Desclassificação de Hamilton nos EUA 'salva pele' de Pérez na Red Bull?

