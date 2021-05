O GP de Mônaco tem a dinâmica diferente, se comparada com o restante dos circuitos da Fórmula 1. O cronograma prevê o dia de mídia na quarta e os primeiros treinos livres na quinta-feira, então o TELEMETRIA, que normalmente traz as primeiras informações dos GPs, excepcionalmente é nesta sexta-feira, repercutindo o que rolou nas duas primeiras sessões oficiais.

O desempenho dos carros e pilotos vira um grande instrumento para as análises de Rico Penteado, ex-engenheiro da Renault na F1 por quase duas décadas.

PODCAST: O GP de Mônaco ainda é o ponto alto da F1?

