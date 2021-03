A Fórmula 1 está de volta e com ele o TELEMETRIA, o programa que abre as portas do fim de semana da maior categoria do automobilismo mundial. E se tem o programa, tem também a participação de Rico Penteado, que foi engenheiro de motor da Renault por quase duas décadas na F1.

Com ele, os jornalistas Erick Gabriel e Guilherme Longo, além do público que participa, poderão tirar qualquer dúvida sobre a primeira corrida do ano, o GP do Bahrein, que será realizado apenas duas semanas depois dos testes de pré-temporada.

ASSISTA AO PROGRAMA

Parceria com ThePlayer.com, a melhor opção para apostas e diversão no Brasil

Registre-se gratuitamente no ThePlayer.com e acompanhe tudo sobre Fórmula 1 e outros esportes! Você confere o melhor conteúdo sobre o mundo das apostas e fica por dentro das dicas que vão te render muita diversão e também promoções exclusivas. Venha com a gente!

PODCAST: Temporada 2021 marca nova era na cobertura do esporte a motor na TV?

Your browser does not support the audio element.