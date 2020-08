TELEMETRIA: Rico Penteado fala o que a segunda corrida em Silverstone pode mostrar de diferente?

A Fórmula 1 realiza no próximo fim de semana a segunda ‘dobradinha’ da temporada, com o GP do 70º aniversário da F1, em Silverstone, após o GP da Grã-Bretanha do último fim de semana.

No programa TELEMETRIA desta quarta-feira, os jornalistas Erick Gabriel e Guilherme Longo falam sobre o que a corrida no berço da categoria pode mostrar de diferente em comparação à do último domingo, com a participação especial do engenheiro Rico Penteado.

