Rafael Câmara fez sua estreia na Fórmula 1 neste fim de semana durante o GP de São Paulo. Em condições extremas, o brasileiro viveu um desafio imenso. Fato que foi destacado pelo chefe de equipe da Audi, Allan McNish.

Mesmo com problemas na classificação, Câmara conseguiu iniciar a corrida em na 13ª posição - beneficiado pela punição de Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Mas a boa performance nãose repetiu na prova. O recifense encontrou bastante dificuldade para manter o carro em um traçado bastante molhado em Interlagos.

Correndo em frente à torcida brasileira e com condições climáticas adversas, o piloto da Haas cruzou a linha de chegada em 20º lugar. Após o GP, Allan McNish conversou com mídia especilizada, incluindo o Motorsport.com Brasil, e trouxe sua visão sobre a escolha do time norte americano em adiantar a estreia do piloto.

"Eu estava observando ele [durante a corrida]. Não tive uma visão muito detalhada porque estava mais focado na minha própria equipe, mas cheguei a acompanhar. Acho que ele já teve bastante tempo de pista em um carro de Fórmula 1."

Rafael Camara, Haas F1 Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

"Por outro lado, ser colocado para correr no meio de um fim de semana de corrida é algo difícil e estrear logo no GP em casa... talvez seja o cenário ideal na sua mente, no seu coração, mas, sendo sincero, talvez o Bahrein seja uma opção melhor."

"Foi uma corrida cáotica. Portanto, foi difícil em todas as condições para todos os pilotos, tanto os experientes quanto os estreantes. No caso do Rafa, imagino que, do ponto de vista dele, o objetivo tenha sido acumular quilometragem."

"E supunho que ele participe da etapa de Las Vegas, embora eu não tenha certeza. Se ele participar, terá uma corrida na bagagem com as piores condições possíveis. Ou seja, depois deste fim de semana, restam poucas 'primeiras experiências' para ele vivenciar."

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

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