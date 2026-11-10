Pular para o conteúdo principal

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Recomendado para você

F1 - Verstappen faz provocação sobre atrito Leclerc x Hamilton: “Eu nunca contrataria dois 1º pilotos”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Verstappen faz provocação sobre atrito Leclerc x Hamilton: “Eu nunca contrataria dois 1º pilotos”

F1: Chefe da Audi aponta que Câmara terá “poucas primeiras experiências” após GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Chefe da Audi aponta que Câmara terá “poucas primeiras experiências” após GP de São Paulo

F1 - Audi questiona punição a Hulkenberg em Interlagos: “Colapinto o empurrou para fora”

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Audi questiona punição a Hulkenberg em Interlagos: “Colapinto o empurrou para fora”

F1: FIA divulga última avaliação do ADUO de 2026

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: FIA divulga última avaliação do ADUO de 2026

F1 - Wolff diminui comparações de Antonelli a Senna: "Ainda é um Senninha"

Fórmula 1
Fórmula 1
F1 - Wolff diminui comparações de Antonelli a Senna: "Ainda é um Senninha"

F1: Chefe da Audi elogia espírito '‘lutador’' de Bortoleto e Hulkenberg e vê boa relação da dupla como vantagem

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Chefe da Audi elogia espírito '‘lutador’' de Bortoleto e Hulkenberg e vê boa relação da dupla como vantagem

Desafios e planos da Audi na F1: bastidores com Binotto

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
Desafios e planos da Audi na F1: bastidores com Binotto

TCR SA: Reis conquista P4 em Rosario, mas não mantém a briga pelo título

TCR South America
TCR South America
TCR SA: Reis conquista P4 em Rosario, mas não mantém a briga pelo título
Fórmula 1 GP de São Paulo

F1: Chefe da Audi aponta que Câmara terá “poucas primeiras experiências” após GP de São Paulo

Brasileiro estreou sob condições extremas em Interlagos

Isa Fernandes
Isa Fernandes
Editado:
Add as a preferred source
Rafael Camara, Haas F1

Rafael Camara, Haas F1

Foto de: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Rafael Câmara fez sua estreia na Fórmula 1 neste fim de semana durante o GP de São Paulo. Em condições extremas, o brasileiro viveu um desafio imenso. Fato que foi destacado pelo chefe de equipe da Audi, Allan McNish

Leia também:

Mesmo com problemas na classificação, Câmara conseguiu iniciar a corrida em na 13ª posição - beneficiado pela punição de Charles Leclerc, Lewis Hamilton e Max Verstappen. Mas a boa performance nãose repetiu na prova. O recifense encontrou bastante dificuldade para manter o carro em um traçado bastante molhado em Interlagos. 

Correndo em frente à torcida brasileira e com condições climáticas adversas, o piloto da Haas cruzou a linha de chegada em 20º lugar. Após o GP, Allan McNish conversou com mídia especilizada, incluindo o Motorsport.com Brasil, e trouxe sua visão sobre a escolha do time norte americano em adiantar a estreia do piloto. 

"Eu estava observando ele [durante a corrida]. Não tive uma visão muito detalhada porque estava mais focado na minha própria equipe, mas cheguei a acompanhar. Acho que ele já teve bastante tempo de pista em um carro de Fórmula 1."

Rafael Camara, Haas F1

Rafael Camara, Haas F1

Foto de: Simon Galloway / LAT Images via Getty Images

 "Por outro lado, ser colocado para correr no meio de um fim de semana de corrida é algo difícil e estrear logo no GP em casa... talvez seja o cenário ideal na sua mente, no seu coração, mas, sendo sincero, talvez o Bahrein seja uma opção melhor."

"Foi uma corrida cáotica. Portanto, foi difícil em todas as condições para todos os pilotos, tanto os experientes quanto os estreantes. No caso do Rafa, imagino que, do ponto de vista dele, o objetivo tenha sido acumular quilometragem."

"E supunho que ele participe da etapa de Las Vegas, embora eu não tenha certeza. Se ele participar, terá uma corrida na bagagem com as piores condições possíveis. Ou seja, depois deste fim de semana, restam poucas 'primeiras experiências' para ele vivenciar."

CÂMARA ESTREIA NA F1 em SP, a RUSGA de Hamilton-Leclerc, KIMI CAMPEÃO, Russell, BORTOLETO e + pré-GP

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Audi questiona punição a Hulkenberg em Interlagos: “Colapinto o empurrou para fora”
Próximo artigo F1 - Verstappen faz provocação sobre atrito Leclerc x Hamilton: “Eu nunca contrataria dois 1º pilotos”

Principais comentários
Mais de
Isa Fernandes

F1: Chefe da Audi elogia espírito '‘lutador’' de Bortoleto e Hulkenberg e vê boa relação da dupla como vantagem

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Chefe da Audi elogia espírito '‘lutador’' de Bortoleto e Hulkenberg e vê boa relação da dupla como vantagem

F1: Leclerc e Hamilton trocam motor serão punidos no grid de Interlagos

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Leclerc e Hamilton trocam motor serão punidos no grid de Interlagos

F1: Verstappen troca motor e largará do fim do grid no GP de São Paulo

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Verstappen troca motor e largará do fim do grid no GP de São Paulo

Últimas notícias

F1 - Verstappen faz provocação sobre atrito Leclerc x Hamilton: “Eu nunca contrataria dois 1º pilotos”

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Verstappen faz provocação sobre atrito Leclerc x Hamilton: “Eu nunca contrataria dois 1º pilotos”

F1: Chefe da Audi aponta que Câmara terá “poucas primeiras experiências” após GP de São Paulo

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1: Chefe da Audi aponta que Câmara terá “poucas primeiras experiências” após GP de São Paulo

F1 - Audi questiona punição a Hulkenberg em Interlagos: “Colapinto o empurrou para fora”

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de São Paulo
F1 - Audi questiona punição a Hulkenberg em Interlagos: “Colapinto o empurrou para fora”

F1: FIA divulga última avaliação do ADUO de 2026

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
F1: FIA divulga última avaliação do ADUO de 2026