F1: Quantos pontos Hamilton perdeu com punições?

Lewis Hamilton começou a temporada de 2026 da Fórmula 1 em um cenário totalmente diferente do ano passado, inclusive conquistando sua primeira vitória pela Ferrari em Barcelona. Porém, nas últimas três etapas do campeonato, o britânico vem enfrentando uma sequência de punições que não lhe são comuns.

Hamilton já foi punido em quatro das 11 corridas antes da pausa. A primeira aconteceu no GP de Mônaco: o piloto recebeu uma punição de cinco segundos por exceder a velocidade no pit lane.

O heptacampeão largou em terceiro e, apesar de pagar a punição em sua primeira parada, terminou em segundo. O carro #44 só terminou no segundo degrau do pódio por conta do abandono de Max Verstappen e a infração limitou as chances do britânico de atacar Andrea Kimi Antonelli pela vitória.

Lewis terminou em Mônaco exatamente 6s271 atrás do líder do campeonato, conquistando mais 18 pontos. O piloto foi ajudado por um período de safety car que permitiu que ele mantivesse sua posição na pista e não perdeu pontos no fim de semana.

Em Silverstone, o carro #44 da Ferrari foi punido em cinco segundos por queimar a largada. Essa infração impediu que o britânico atacasse Charles Leclerc pela vitória e terminou apenas na terceira posição - a mesma que começou, é verdade, mas não conseguiu maximizar possíveis ultrapassagens.

Sendo assim, podemos considerar que Hamilton perdeu entre três pontos na Grã-Bretanha, uma vez que o britânico estava em P2 após a largada e terminou em terceiro.

Na Bélgica, o heptacampeão também recebeu uma punição de cinco segundos por causar uma colisão com George Russell ainda na primeira volta. Além disso, o britânico também perdeu tempo extra em sua parada por quase atropelar um dos mecânicos da Ferrari.

Foto de: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Nessa ocasião, Lewis conseguiu se recuperar bem, uma vez que a punição aconteceu ainda na primeira volta e terminou na quarta posição, sem perder pontos no campeonato, apesar de não ganhar nenhuma vantagem para atacar o restante do grid.

Para finalizar, no GP da Hungria, o britânico já começou o fim de semana com complicações, uma vez que foi punido por atrapalhar a volta rápida de Oscar Piastri e, sendo assim, perdeu posições no grid de largada.

Hamilton deveria começar na segunda posição, logo atrás de Lando Norris, mas largou apenas em quinto. No fim de semana, o piloto também foi punido durante a corrida por excesso de velocidade no pit lane.

Com o tempo adicionado no fim da etapa, o britânico perdeu as chances de brigar pela terceira posição contra Antonelli e perdeu a quarta colocação para Leclerc, sendo assim, deixou 'escapar' mais cinco pontos.

Na matemática final, Hamilton já perdeu oito pontos no campeonato. No momento, Antonelli tem uma vantagem de 50 pontos.

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