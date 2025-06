Fernando Alonso teve um início muito difícil na temporada 2025 da Fórmula 1, deixando de marcar pontos nas primeiras oito corridas. Esse foi o pior início de temporada do espanhol de 43 anos desde 2015, com a McLaren.

Naquele ano, marcado pela estreia com o "motor de GP2", ele marcou os primeiros pontos na corrida 9 e terminou a temporada em 17º lugar, com apenas 11 pontos. Esta temporada teve um início igualmente lento, mas Alonso ganhou impulso, marcando pontos nas duas últimas corridas.

Ainda assim, o espanhol deixou claro que não se importa com os comentaristas que acham que ele deveria desistir. "Estou feliz com o resultado", disse à DAZN. "Tive azar de vez em quando na minha carreira, você vê alguns pilotos agora decepcionados com o quinto lugar, mas eles nunca foram eliminados no Q1 ou estouraram 12-13 motores em uma temporada."

"Neste esporte, não se trata apenas de pilotar, é preciso ser mentalmente forte. Você sempre tem que manter o moral elevado. Você quer provar seu valor, mas se o carro não for bom o suficiente, as vozes externas começam a falar demais. Mas, no paddock, se você perguntar a qualquer pessoa, ela pode citar os cinco melhores pilotos em um segundo. Lá fora, os novos fãs, ou aqueles que acompanham a F1 superficialmente, só olham para as corridas vencidas e acham que quem ganha mais é o melhor".

Alonso, que tem contrato com a Aston Martin até 2026, planeja permanecer na equipe com novos acordos técnicos.

Ele respondeu às especulações sobre aposentadoria da seguinte forma: "Eu sentirei quando tiver que parar e não estou sentindo isso agora. Quando entro no carro, quando estou no grid, sinto-me muito feliz e motivado, acho que tive um bom desempenho".

"No final do dia, o cronômetro também me diz quando devo parar. Ou você tem uma situação física ruim, algumas dores ou algumas corridas ruins. Essas coisas podem acontecer, mas se eu estiver saudável e em boa forma, se um dia eu sentir que não estou rápido o suficiente, eu paro. Mas não estou nesse ponto no momento", finalizou.

