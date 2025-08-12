Fernando Alonso chegou a 214 largadas de GPs sem vencer uma corrida na Fórmula 1, mas isso não é um recorde. Vamos dar uma olhada nos pilotos que passaram por períodos de seca semelhantes.

Kevin Magnussen - 185 GPs

É justo dizer que Kevin Magnussen nunca teve uma chance real de vitória na F1. O piloto dinamarquês passou sete de suas nove temporadas com a modesta equipe Haas, enquanto seus dois primeiros anos foram com uma Renault com dificuldades, quando a marca francesa tinha acabado de retornar ao campeonato.

Magnussen nunca liderou uma única vez em 9.898 voltas, mas foi terceiro em sua primeira corrida de F1, o GP da Austrália de 2014 em Melbourne, com a McLaren - antes de ser promovido a segundo quando Daniel Ricciardo foi desclassificado. Ainda asssim, ele ficou a 26.777s do vencedor, Nico Rosberg.

Sergio Pérez - 189 GPs

Pérez pode ter encerrado sua carreira com o mesmo número de vitórias em corridas que Jochen Rindt e Gilles Villeneuve, graças a um longo e não tão bem-sucedido período na Red Bull, mas sua primeira vitória demorou a chegar, pois passou a maior parte da carreira na Force India/Racing Point.

E que primeira vitória foi essa. Pérez foi tirado da terceira posição por Charles Leclerc na primeira volta, ficou em último lugar, mas, surpreendentemente, lutou para chegar em primeiro - com uma pequena ajuda dos safety cars e da Mercedes, que deu a George Russell, substituto de Lewis Hamilton, pneus que pertenciam ao companheiro de equipe , Valtteri Bottas.

Antes disso, o principal feito de Pérez foi alcançado com a Sauber, quando lutou com Fernando Alonso, da Ferrari, pela vitória no GP da Malásia de 2012.

Andrea de Cesaris - 208 GPs

Lamentavelmente apelidado de "De Crasheris" (Em inglês, crash significa batida) , Andrea de Cesaris participou de 208 corridas de F1, mas se retirou em 147 delas - incluindo pelo menos 35 casos em que colidiu com outros pilotos ou perdeu o controle e saiu da pista.

Pilotando para nada menos que 10 equipes diferentes ao longo de 15 temporadas, De Cesaris conquistou a pole position para o GP dos Estados Unidos de 1982 com a Alfa Romeo, mas foi ultrapassado por Niki Lauda na liderança e depois caiu.

Ele também assumiu a liderança do GP da Bélgica de 1983 a partir do terceiro lugar no grid, seguido por Alain Prost e Patrick Tambay, mas foi prejudicado por um pitstop lento antes de se retirar devido a problemas mecânicos.

Além disso, De Cesaris subiu ao pódio cinco vezes, chegando mais perto da vitória na mesma temporada de 1983, quando terminou em segundo lugar em Kyalami e Hockenheim, respectivamente nove segundos atrás de Riccardo Patrese e a 1m11s de René Arnoux.

Ele também foi um verdadeiro candidato à vitória no GP de Mônaco de 1982, que terminou da forma mais caótica possível, com quatro líderes de corrida diferentes nas últimas quatro voltas - o que não inclui de Cesaris, que ficou sem combustível quando estava prestes a assumir uma liderança crucial na última volta.

Fernando Alonso - 214 GPs

Pode ser estranho ver um 32 vezes vencedor de GPs nesta lista, mas desde seu último sucesso, no GP da Espanha de 2013 com a Ferrari, a 33ª vitória tem sido difícil de ser alcançada. Alonso passou os últimos 12 anos no pelotão intermediário, com equipes como McLaren, Alpine e Aston Martin, chegando ocasionalmente ao pódio - dois com a Ferrari em 2014, um com a Alpine em 2021 e incríveis oito com a Aston em 2023 - mas nunca foi um verdadeiro candidato à vitória.

A melhor chance de triunfo desde 2013 foi o GP da Hungria de 2014, que ele liderou até a antepenúltima volta, lutando com Ricciardo e Hamilton pela vitória.

Desde então, Alonso correu incríveis 9.850 voltas na F1 - e liderou seis.

Nico Hulkenberg - 241 GPs

Hulkenberg pode ter finalmente conseguido seu primeiro pódio na F1 no 239º GP da Inglaterra deste ano, mas, mesmo tendo passado por Williams, Sauber, Force India, Renault e Haas, ainda detém o recorde de maior número de largadas consecutivas em GPs sem uma vitória.

O alemão chegou a conquistar a pole position como estreante com a Williams no GP do Brasil de 2010, mas foi ultrapassado pelas duas Red Bulls na primeira volta e acabou terminando em oitavo.

Ele liderou corridas de F1 em três ocasiões, mas a única vez em que isso foi significativo foi na corrida de 2012 em Interlagos, quando assumiu a liderança de Jenson Button, da McLaren, em uma pista úmida. O piloto da Force India liderou por 30 voltas, até que uma meia volta deu a primeira posição ao companheiro de equipe de Button na época, Lewis Hamilton. Hulkenberg acabou perdendo o controle ao se aproximar de um retardatário e colidiu com o britânico, terminando em quinto.

Ele nunca mais teve uma oportunidade tão boa.

A (segunda) sequência mais longa sem vitórias após o P1: Jarno Trulli - 135 GPs

Além de Alonso, provisoriamente, o vencedor de GP estabelecido que teve o maior número de corridas consecutivas sem sucesso foi Trulli.

O italiano mostrou-se muito promissor em sua campanha de estreia em 1997, ganhando uma convocação da Minardi para a Prost no meio da temporada, juntando-se à Jordan e à Renault nos anos seguintes. Ele passou quase três temporadas com a equipe baseada em Enstone, de 2002 a 2004, logo antes de começar a dominar a F1, mas ainda assim conquistou uma vitória memorável no GP de Mônaco de 2004.

No entanto, seus resultados e seu relacionamento com o chefe de equipe Flavio Briatore se deterioraram e ele passou o restante da carreira no pelotão intermediário com a Toyota e depois na Lotus.

Trulli deu à Toyota uma pole position e sete pódios, mas raramente foi um verdadeiro candidato à vitória. Ele chegou perto no GP do Bahrein de 2005, quando foi vice-campeão com um déficit de 13 segundos em relação a Alonso, e na corrida de 2009, na qual foi o terceiro colocado, a apenas nove segundos do vencedor Jenson Button.

O maior número de GPs entre duas vitórias: Kimi Raikkonen - 111 GPs

Raikkonen é o único piloto de F1 que competiu em mais de 100 GPs entre duas vitórias - o GP da Austrália de 2013 e o GP dos Estados Unidos de 2018.

Ao longo desse período, principalmente como piloto da Ferrari, Raikkonen teve nada menos que 30 subidas ao pódio, mas, de alguma forma, nunca terminou no degrau mais alto.

No entanto, houve algumas oportunidades. Como piloto da Lotus, ficou a apenas um segundo do vencedor Sebastian Vettel no GP da Alemanha de 2013. Na Ferrari, foi derrotado por Lewis Hamilton por 3,4s no GP do Bahrein de 2015 e liderou o GP de Mônaco de 2017 na pole por 33 voltas, até ser ultrapassado pelo companheiro de equipe, Vettel.

O ano de 2018 deu mais chances ao finlandês, mas ele perdeu suas batalhas contra a Mercedes em Hockenheim e Monza, até que finalmente voltou a ter sucesso no Circuito das Américas.

O recorde de Raikkonen não está seguro, pois Alonso só precisa de uma vitória para conquistá-lo.

