F1: O GP de Mônaco perdeu o brilho?

Vamos deixar uma coisa bem clara: o GP de Mônaco de Fórmula 1 é tão especial quanto todos dizem. A história, o prestígio, o glamour europeu - é magia absoluta. Durante décadas, a corrida de 78 voltas pelas ruas de Monte Carlo foi inigualável em termos de espetáculo e status. Há muito tempo, é o evento para marcas e patrocinadores aparecerem e se destacarem, seja em terra ou atracados a bordo de um super iate no porto.

Mas, nos últimos anos, sob administração da Liberty Media, o status antes incomparável de Mônaco começou a parecer um pouco compartilhado. Entram aqui Miami e Las Vegas: adições chamativas ao calendário criadas para aumentar a presença americana da F1. Essas corridas são caracterizadas por luxuosas ofertas de hospitalidade, shows musicais de primeira linha, colaborações de moda, parcerias com celebridades e diversos eventos e festas de marcas.

Portanto, quando atravessei o Atlântico para o meu primeiro GP de Mônaco, depois de anos cobrindo corridas nos EUA, me preparei para um turbilhão de agitação fora da pista. Mas a semana foi surpreendentemente tranquila.

A semana começou com a exibição do filme da F1, com a presença de pilotos, chefes de equipe e pessoal selecionado do paddock. O evento foi muito divulgado e, embora não estivéssemos presentes, perguntamos a todos os pilotos o que acharam na manhã seguinte. O filme dominou as conversas no início da semana, o que fez com que parecesse uma oportunidade privilegiada para aproveitar o entusiasmo - convidar Brad Pitt e seus colegas de elenco, manter o ritmo. Mas não houve nenhuma continuação e, no sábado, o filme havia desaparecido das conversas.

Espera-se que a promoção volte a aumentar no Canadá no início do próximo mês, antes do lançamento do filme em junho, mas foi uma surpresa que a F1 - por qualquer motivo - tenha optado por não usar Mônaco como um momento de destaque para a promoção do filme. Especialmente depois do grande lançamento de Miami apenas algumas semanas antes, que contou com uma garagem dedicada e aparições de talentos de primeira linha ligados à trilha sonora.

Na frente das celebridades, os jogadores de futebol Kylian Mbappé, Kevin Trapp e Thibaut Courtois apareceram no domingo em Mônaco, juntamente com o bilionário presidente da Amazon, Jeff Bezos, a modelo Naomi Campbell e a estrela pop Dua Lipa, embora esta última tenha aparecido apenas durante o grid da Porsche Supercup como parte de um compromisso de patrocínio.

No entanto, várias personalidades importantes que deveriam comparecer não compareceram, o que sugere, talvez, que elas simplesmente optaram por não participar de última hora. Eu sei, eu sei, deixe os comentários do tipo "não nos importamos com as celebridades". Mas esse ponto é, na verdade, bastante indicativo do lugar que o GP de Mônaco ocupa na cultura.

Quando perguntei a algumas pessoas conhecidas no paddock sobre a ligeira falta de brilho que eu estava testemunhando em Mônaco, muitos disseram que os custos exorbitantes e o pesadelo logístico que é navegar pelo Principado tornavam a hospedagem de um grande número de convidados uma dor de cabeça sem uma recompensa significativa. O paddock - uma via de acesso com três pessoas de largura - é uma caminhada a partir do pit lane. A maioria dos VIPs está dividida entre a pequena área de observação acima das garagens e outras suítes situadas ao lado da pista ou em iates ancorados nas proximidades.

Não me entenda mal, ainda havia muitos bilionários em barcos e um punhado de festas chamativas comemorando anúncios de patrocínio. Não é segredo que as equipes de F1 precisam de muito dinheiro para correr, mas muitos desses patrocinadores estão agora olhando para os EUA, onde podem falar diretamente com mais consumidores e esperar ter um impacto maior. Do ponto de vista da hospedagem VIP, corridas como as de Miami e Las Vegas simplesmente têm mais espaço e a logística é muito menos problemática.

Agora, como a LVMH se encaixa nisso? O conglomerado de luxo francês fechou um acordo bilionário de uma década com a F1 no início da temporada de 2025 e rapidamente tornou sua presença conhecida em todas as áreas do esporte. Em Mônaco, tudo girava em torno da maison de relógios TAG Heuer, que se tornou o primeiro patrocinador titular da história da corrida.

O fabricante de relógios organizou uma festa repleta de estrelas na noite de sábado a bordo de seu mega iate, com convidados como Patrick Dempsey e Lee Jung-jae, e apresentações de Lola Young e Naomi Campbell (em sua estreia como DJ global). Foi a festa do fim de semana - talvez a única que se equiparou à meia dúzia de eventos principais realizados em Miami.

Para ser claro, nada disso é necessariamente ruim. Mônaco sempre será capaz de se manter por si só, sem todos os recursos de marketing, mas, como a Liberty Media continua sua investida na expansão americana, será interessante ver se isso continuará a afetar a aparência e a sensação do histórico fim de semana do GP de Mônaco.

