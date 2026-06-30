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"Terrível": o rádio furioso de Leclerc que a F1 não transmitiu na Áustria

Monegasco fez fortes críticas ao SF-26 uma etapa após Lewis Hamilton vencer o GP de Barcelona, em Montmeló; saiba mais no Motorsport.com

Redação Motorsport.com
Publicado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes, Charles Leclerc, Ferrari

Foto de: Andy Hone/ LAT Images via Getty Images

Charles Leclerc teve uma corrida difícil no GP da Áustria de Fórmula 1, disputado no último domingo em Spielberg, no Red Bull Ring. O monegasco terminou apenas em oitavo, três posições atrás do companheiro britânico Lewis Hamilton.

Além de ter questionado a estratégia da Ferrari, o piloto de Mônaco reclamou do desgaste de pneus -- também decorrente do forte calor no asfalto -- e disparou o seguinte via rádio: "Esse carro é terrível". O diálogo não foi transmitido pela F1.

O editor recomenda:

Antes, Leclerc, que largou em segundo, gostaria que a equipe tivesse aproveitado uma das bandeiras amarelas austríacas para fazer um pit stop, questionando seu engenheiro sobre o que eles tinham a perder ao fazer a parada. A resposta foi: "Agora, nada".

Depois, logo antes de sua última troca de pneus, Charles exclamou o seguinte via rádio: "Esses pneus estão f***ados". Após a bandeira quadriculada, então, é que o monegasco deu seu veredito sobre o SF-26, chamando-o de terrível -- uma etapa após Hamilton vencer pela primeira vez com o time de Maranello, no GP de Barcelona, em Montmeló, na Catalunha.

Na Áustria, apesar da boa posição de grid, no qual ficou um posto à frente de Lewis, Charles foi ultrapassado três vezes pelo companheiro durante diferentes fases da corrida (em que tiveram estratégias distintas), enquanto o italiano Andrea Kimi Antonelli, líder do campeonato com a Mercedes, o superou duas vezes.

O australiano Oscar Piastri, da McLaren, também ultrapassou o monegasco em duas ocasiões, com o franco-argelino Isack Hadjar, da Red Bull, e o britânico Lando Norris, atual campeão mundial com a McLaren, também passando Leclerc no fim da prova.

A próxima etapa da F1 2026 é já neste fim de semana: o GP da Grã-Bretanha é disputado em Silverstone, mais tradicional palco da categoria, e tem cobertura completa do Motorsport.com

BEZZECCHI vai se RECUPERAR? OGURA e FERNÁNDEZ brigam por TÍTULO? MARC x ACOSTA vai FERVER! Diogo e +

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