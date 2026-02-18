F1: Leclerc lidera manhã do dia 4 de testes no Bahrein; Red Bull sofre
Isack Hadjar ficou limitado a só 13 voltas no RB22, devido a um problema de pressão em um dos circuitos de refrigeração do motor; Bortoleto não correu hoje cedo
Piloto da Ferrari, Charles Leclerc deu início à última semana de testes de pré-temporada da Fórmula 1 2026 sendo o mais rápido no Bahrein. Ele registrou 1min33s739 com pneus protótipos na primeira hora da sessão da manhã de quarta-feira, 0s070 mais lento que a referência da semana passada.
Esta foi a segunda sessão em que o monegasco ficou em primeiro lugar no Bahrein, tendo também sido o mais rápido na última quinta-feira. O ferrarista foi hoje 0s313 mais rápido que o atual campeão mundial Lando Norris, britânico da McLaren.
O jovem piloto da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, que estabeleceu a referência da semana passada, completou os três primeiros, com o italiano ficando a 0s419s de Leclerc, mas quase dois segundos mais rápido que Alex Albon, anglo-tailandês que foi o quarto colocado com a Williams.
Ele chegou a ter uma pequena disputa roda a roda com Antonelli, que o ultrapassou por dentro da curva 13 a 17 minutos do fim, embora Albon tenha oferecido pouca resistência ao mercedista.
A sessão desta quarta-feira mostrou um pouco mais o quanto os líderes estão 'mais poderosos' neste início de temporada. Os tempos de volta inclusive confirmaram a afirmação do francês Esteban Ocon, da Haas, de que o meio do pelotão está a “segundos” de McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull.
Isack Hadjar, Red Bull Racing
Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images
A equipe taurina, no entanto, não conseguiu mostrar todo o seu potencial na manhã de quarta-feira, já que o franco-argelino Isack Hadjar ficou limitado a apenas 13 voltas no RB22, devido a um problema de pressão em um dos circuitos de refrigeração do motor.
Isso significou que ele perdeu a maior parte da sessão, mas Hadjar ainda assim registrou a sexta volta mais rápida com 1min36s188, 0s290 mais lento que o francês Pierre Gasly, quinto colocado na Alpine-Mercedes.
As posições restantes foram ocupadas, respectivamente, por Ocon; Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin; Nico Hulkenberg, alemão da Audi; Arvid Lindblad, anglo-sueco da Racing Bulls; e Sergio Pérez, mexicano da Cadillac-Ferrari, que também sofreu problemas mecânicos.
O latino completou apenas 23 voltas pela Cadillac, tendo perdido a primeira hora antes de começar a correr normalmente, aproximadamente 90 minutos antes do final, devido a vários problemas com os sensores do seu carro.
|1
|Charles Leclerc
|1:33.739
|Ferrari (Ferrari)
|70 voltas
|2
|Lando Norris
|1:34.052
|+0.313
|McLaren (Mercedes)
|54
|3
|Kimi Antonelli
|1:34.158
|+0.419
|Mercedes (Mercedes)
|69
|4
|Alex Albon
|1:35.690
|+1.951
|Williams (Mercedes)
|55
|5
|Pierre Gasly
|1:35.898
|+2.159
|Alpine (Mercedes)
|61
|6
|Isack Hadjar
|1:36.188
|+2.449
|Red Bull (RBPT)
|13
|7
|Esteban Ocon
|1:36.418
|+2.679
|Haas (Ferrari)
|65
|8
|Fernando Alonso
|1:36.536
|+2.797
|Aston Martin (Honda)
|28
|9
|Nico Hulkenberg
|1:36.741
|+3.002
|Audi (Audi)
|49
|10
|Arvid Lindblad
|1:36.769
|+3.030
|Racing Bulls (RBPT)
|75
|11
|Sergio Pérez
|1:38.191
|+4.452
|Cadillac (Ferrari)
|24
