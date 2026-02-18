Pular para o conteúdo principal

Relato de testes
Fórmula 1 Testes de pré-temporada do Bahrein (semana 2)

F1: Leclerc lidera manhã do dia 4 de testes no Bahrein; Red Bull sofre

Isack Hadjar ficou limitado a só 13 voltas no RB22, devido a um problema de pressão em um dos circuitos de refrigeração do motor; Bortoleto não correu hoje cedo

Ed Hardy
Ed Hardy
Editado:
Charles Leclerc, Ferrari

Piloto da Ferrari, Charles Leclerc deu início à última semana de testes de pré-temporada da Fórmula 1 2026 sendo o mais rápido no Bahrein. Ele registrou 1min33s739 com pneus protótipos na primeira hora da sessão da manhã de quarta-feira, 0s070 mais lento que a referência da semana passada. 

Esta foi a segunda sessão em que o monegasco ficou em primeiro lugar no Bahrein, tendo também sido o mais rápido na última quinta-feira. O ferrarista foi hoje 0s313 mais rápido que o atual campeão mundial Lando Norris, britânico da McLaren.

O jovem piloto da Mercedes, Andrea Kimi Antonelli, que estabeleceu a referência da semana passada, completou os três primeiros, com o italiano ficando a 0s419s de Leclerc, mas quase dois segundos mais rápido que Alex Albon, anglo-tailandês que foi o quarto colocado com a Williams.

Ele chegou a ter uma pequena disputa roda a roda com Antonelli, que o ultrapassou por dentro da curva 13 a 17 minutos do fim, embora Albon tenha oferecido pouca resistência ao mercedista.

A sessão desta quarta-feira mostrou um pouco mais o quanto os líderes estão 'mais poderosos' neste início de temporada. Os tempos de volta inclusive confirmaram a afirmação do francês Esteban Ocon, da Haas, de que o meio do pelotão está a “segundos” de McLaren, Mercedes, Ferrari e Red Bull.

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Isack Hadjar, Red Bull Racing

Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

A equipe taurina, no entanto, não conseguiu mostrar todo o seu potencial na manhã de quarta-feira, já que o franco-argelino Isack Hadjar ficou limitado a apenas 13 voltas no RB22, devido a um problema de pressão em um dos circuitos de refrigeração do motor. 

Isso significou que ele perdeu a maior parte da sessão, mas Hadjar ainda assim registrou a sexta volta mais rápida com 1min36s188, 0s290 mais lento que o francês Pierre Gasly, quinto colocado na Alpine-Mercedes.

As posições restantes foram ocupadas, respectivamente, por Ocon; Fernando Alonso, espanhol da Aston Martin; Nico Hulkenberg, alemão da Audi; Arvid Lindblad, anglo-sueco da Racing Bulls; e Sergio Pérez, mexicano da Cadillac-Ferrari, que também sofreu problemas mecânicos.

O latino completou apenas 23 voltas pela Cadillac, tendo perdido a primeira hora antes de começar a correr normalmente, aproximadamente 90 minutos antes do final, devido a vários problemas com os sensores do seu carro.

1 Charles Leclerc 1:33.739   Ferrari (Ferrari) 70 voltas
2 Lando Norris 1:34.052 +0.313 McLaren (Mercedes) 54
3 Kimi Antonelli 1:34.158 +0.419 Mercedes (Mercedes) 69
4 Alex Albon 1:35.690 +1.951 Williams (Mercedes) 55
5 Pierre Gasly 1:35.898 +2.159 Alpine (Mercedes) 61
6 Isack Hadjar 1:36.188 +2.449 Red Bull (RBPT) 13
7 Esteban Ocon 1:36.418 +2.679 Haas (Ferrari) 65
8 Fernando Alonso 1:36.536 +2.797 Aston Martin (Honda) 28
9 Nico Hulkenberg 1:36.741 +3.002 Audi (Audi) 49
10 Arvid Lindblad 1:36.769 +3.030 Racing Bulls (RBPT) 75
11 Sergio Pérez 1:38.191 +4.452 Cadillac (Ferrari) 24

Mercedes realmente FAVORITA? RBR ESCONDENDO o jogo? Ferrari SONHANDO? TUDO sobre testes FINAIS da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

