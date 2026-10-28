A Fórmula 1 segue em sua rodada tripla com o GP do México, que acontece apenas sete dias depois de Kimi Antonelli ter conquistado uma vitória dominante em Austin.

Esse foi o nono triunfo do piloto da Mercedes na temporada 2026, após liderar desde a pole position em uma corrida marcada principalmente pela estratégia, com Antonelli acertando em cheio com uma única parada.

Ele foi acompanhado no pódio pela dupla que fez duas paradas, Charles Leclerc e Max Verstappen, na 18ª etapa da temporada.

Da forma como as coisas estão, restam agora apenas cinco etapas, portanto estamos na reta final da temporada, em que dois títulos podem ser conquistados no Autódromo Hermanos Rodríguez.

Então, aqui estão cinco pontos a serem observados.

Título de Antonelli praticamente garantido

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Provavelmente há mais chances de Pastor Maldonado voltar à F1 do que Antonelli não se tornar campeão mundial neste fim de semana. O sensacional piloto de 20 anos arrasou com a concorrência, mantendo uma vantagem de 123 e 124 pontos, respectivamente, sobre os últimos candidatos ao título restantes: George Russell e Lewis Hamilton.

Isso considerando que ainda restam 125 pontos a serem disputados na temporada 2026 — desde que as etapas do Oriente Médio ocorram —, então tudo o que o piloto da Mercedes precisa fazer é terminar em nono lugar ou melhor para garantir seu primeiro título.

Francamente, há uma boa chance de ele conquistar o título no México mesmo que termine fora da zona de pontuação, pois isso exigiria que Russell ou Hamilton vencessem a corrida, o que, com base no desempenho atual, é bastante improvável.

Portanto, este deve ser o fim de semana em que Antonelli comemorará sua coroação, com todo o mérito. Desde a segunda etapa, na China, ele tem se destacado, conquistando nove vitórias, 15 pódios e sete poles, sem nunca ter cometido um erro grave no W17, apesar das dificuldades que sempre marcaram o lado de Russell na garagem.

Antonelli se tornará o campeão mundial mais jovem da F1 — superando o recorde de Sebastian Vettel em 2010 por três anos — e não há dúvida de que mais títulos virão.

- Ed Hardy

E o título de construtores?

Andrea Kimi Antonelli, Mercedes Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images

Antonelli deve dar à Mercedes seu primeiro título de pilotos desde que Hamilton conquistou sua sétima coroa, igualando o recorde, na temporada 2020. A espera das 'Flechas de Prata' pelo campeonato de construtores é um pouco mais curta, no entanto, já que o último título foi conquistado em 2021, antes de quatro anos de dificuldades na era do efeito solo.

Mas, como era esperado, a Mercedes dominou a mudança no regulamento de 2026, em grande parte graças à sua unidade de potência altamente eficiente, e saiu na frente com força total, vencendo os seis primeiros GPs largando da pole.

Outras equipes — Ferrari, McLaren e Red Bull — posteriormente reduziram a diferença ao implementar atualizações e conquistar suas próprias vitórias, mas não o suficiente para desafiar de fato a superioridade consistente da Mercedes sobre a concorrência.

Assim, ao chegar ao México, a equipe detém uma vantagem de 133 pontos sobre a Ferrari, segunda colocada, com 215 pontos ainda em jogo — um total que se reduzirá para 172 após este fim de semana. Isso, portanto, torna possível que a marca alemã conquiste seu nono título de construtores no México — já que há 43 pontos em jogo —, mas é improvável que isso aconteça.

Para isso, ela precisa superar a Ferrari por 39 pontos, o que implica terminar em primeiro e segundo lugares ou, na pior das hipóteses, em primeiro e terceiro. Se a Mercedes conquistar uma dobradinha, será necessário que a marca italiana marque no máximo quatro pontos; já para a Ferrari, ela não pode somar mais do que dois pontos para que o título seja decidido na Cidade do México.

Portanto, o cenário mais provável é a Mercedes conquistar o campeonato no próximo fim de semana em Interlagos.

- Ed Hardy

Dois maiores problemas da Red Bull vão persistir?

Max Verstappen, Red Bull Racing Foto: Alex Bierens de Haan / LAT Images via Getty Images

Nos últimos dias, Ronald Vording, do Motorsport.com, tem acompanhado de perto o caso, relatando dois problemas que ainda atormentam a Red Bull em meio à sua recuperação no final da temporada: largadas ruins e problemas técnicos no rádio.

Começando pelo primeiro, esse é um problema que tem custado caro à Red Bull ao longo de 2026 e que, até agora, culminou com Isack Hadjar afirmando em Austin que a equipe precisa reprojetar sua embreagem. Isso aconteceu depois que tanto ele quanto seu companheiro de equipe, Max Verstappen, perderam, respectivamente, duas e uma posição na largada.

Quanto ao segundo problema, ele surgiu em Singapura com Verstappen, que também foi afetado no COTA, assim como Hadjar, pela primeira vez neste ano. Portanto, do jeito que as coisas estão indo, é de se esperar que surjam mais perguntas à Red Bull em torno dessas duas questões, especialmente porque o problema na largada é altamente complicado e provavelmente continuará em 2027, de acordo com o chefe da equipe, Laurent Mekies.

Fora isso, o clima é bastante positivo na equipe austríaca, já que ela ultrapassou a McLaren e assumiu o terceiro lugar no campeonato, com Verstappen em uma sequência de seis GPs no pódio — incluindo duas vitórias.

A vitória não era provável em Austin, dado o ritmo de Verstappen com os pneus macios em comparação com os que usavam os duros, mas o fato de ele ainda ter conseguido terminar no pódio em meio a dificuldades mostra o quanto a equipe progrediu desde o início de 2026, quando ocupava firmemente a quarta posição.

- Ed Hardy

Ferrari vai voltar ao topo do pódio?

Charles Leclerc, Ferrari Foto: James Sutton / LAT Images via Getty Images

A Ferrari subiu ao pódio em três GPs consecutivos e marcou mais pontos do que todas as outras equipes nas duas últimas corridas. O lado negativo? Sua sequência sem vitórias já chega a nove corridas. Parecia que ela estava a caminho de acabar com essa seca em Austin, mas acabou ficando aquém.

A avaliação de Fred Vasseur no domingo, no COTA, foi de que a Ferrari acertou em tudo, exceto nas voltas do Q3. Essas falhas custosas no sábado deixaram Leclerc e Hamilton em posições mais atrasadas no grid e os forçaram a partir para o ataque durante a corrida.

Leclerc ainda assim conquistou o segundo lugar, e a Ferrari saiu de Austin animada, com mais evidências de que a competitividade do SF-26 não depende mais das características do circuito. No entanto, a tradição da Ferrari exige mais do que apenas pódios.

Será que o México será o palco da terceira vitória da equipe em 2026?

A mais de 2.200 metros acima do nível do mar, o Autódromo Hermanos Rodríguez apresenta um desafio muito particular.

Mas Vasseur está confiante de que o pacote está funcionando, com a diferença entre vencer e ficar aquém em qualquer fim de semana se resumindo a margens mínimas na janela de operação dos pneus e na configuração do carro. Uma vitória da Ferrari no México neste domingo certamente não está fora de questão.

- Federico Faturos

As 300 corridas de Sergio Pérez e o que elas realmente significam

Sergio Pérez, Cadillac Racing Foto: Sam Bloxham / LAT Images via Getty Images

Ultrapassar a marca de 300 corridas na F1 é uma conquista reservada a um grupo muito seleto, e neste domingo Sergio Pérez se juntará a lendas como Fernando Alonso, Rubens Barrichello, Jenson Button e Michael Schumacher.

No entanto, esse número carrega um significado mais profundo que talvez apenas os mexicanos e latino-americanos compreendam plenamente, mas que o mundo precisa conhecer.

Alcançar 300 GPs significa 300 ocasiões em que “Checo” quebrou o estigma de “piloto pagante” — aquele mito que atribui sua chegada ao auge do automobilismo exclusivamente ao apoio de seus patrocinadores.

300 corridas depois, o piloto natural de Guadalajara ostenta um vice-campeonato em 2023, o recorde de piloto mexicano mais bem-sucedido na história da F1 e um retorno com a Cadillac que forçou muitos de seus detratores a admitir seu erro após sua saída amarga da Red Bull no final de 2024.

O cenário para essa comemoração não será o ideal. Já se foram os dias em que ele disputava pódios no Autódromo Hermanos Rodríguez. Em 2026, simplesmente cruzar a linha de chegada com a Cadillac já representará, por si só, a maior vitória do fim de semana.

Mesmo assim, quando Pérez largar em sua 300ª corrida, ele não deixará sua marca apenas pelos números no grid. Seu verdadeiro legado está em ter sido a força motriz por trás do retorno da F1 ao México e em abrir caminho para que novas gerações busquem seus próprios sonhos, guiadas pelo lema que “Checo” gravou em seu capacete: “Nunca desista”.

- Luis Ramirez

Contagem REGRESSIVA de KIMI, briga AGITADA pelo VICE e... CÂMARA no TL1 do Brasil? | VICTOR LUDGERO

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