O dia 19 de julho de 2026 tem tudo para ser um dos mais importantes do ano no mundo do esporte: enquanto o ponto alto será, sem dúvidas, a grande final entre Espanha e Argentina na Copa do Mundo de Futebol, o domingo esportivo abre com o GP da Bélgica, décima etapa da temporada 2026 da Fórmula 1.

Apesar dos 77 anos de existência da Fórmula 1, com sua primeira temporada disputada em 1950, foram poucas vezes em que tivemos um 'cruzamento' entre a principal categoria do automobilismo mundial e o maior campeonato de futebol do mundo.

O caso de 2026 será apenas a oitava vez em 77 anos que isso acontece. E esses encontros renderam histórias importantes para o mundo dos esportes que ficaram marcadas para sempre.

O primeiro choque veio em 1954. A Europa terminava de se reerguer após o impacto da Segunda Guerra Mundial e, naquele período de junho e julho, recebia os dois eventos simultaneamente.

A Copa do Mundo era realizada na Suíça, e a final marcava um reencontro: a Alemanha Ocidental reencontrava a toda-poderosa Hungria, que havia aplicado uma vitória esmagadora na fase de grupos: 8x3. Mas em 04 de julho, a cidade de Berna vivenciava um milagre, o "Milagre de Berna". A Alemanha conquista sua primeira Copa, batendo a Hungria por 3x2, após tomar 2x0 ainda nos dez minutos iniciais.

Juan Manuel Fangio, Karl Kling, Mercedes-Benz W196. Foto de: Motorsport Images

A apenas 500km de Berna, o circuito de Reims recebia o GP da França, quarta etapa daquela temporada da F1. A prova marcava o início de uma nova, com a entrada da Mercedes, e uma troca chocante de Juan Manuel Fangio, que trocava a Maserati pelo projeto da marca alemã. O resultado foi imediato: vitória do argentino em uma dobradinha da Mercedes.

Os dois encontros seguintes estão muito vivos na memória brasileira. No dia 17 de junho de 1962, o Brasil conquistava sua segunda Copa do Mundo no Chile, batendo a Tchecoslováquia por 3x1 com gols de Amarildo, Zito e Vavá, Já a F1 corria em Spa-Francorchamps para mais um GP da Bélgica, com vitória de Jim Clark à frente de Graham Hill.

Já em 21 de junho de 1970, o dia começava com o GP da Holanda em Zandvoort e a vitória de Jochen Rindt, a caminho de seu título póstumo. Mas o destaque maior ficou com o épico tricampeonato mundial do Brasil, aplicando uma goleada de 4x1 em cima da Itália durante a Copa do México.

Logo na Copa seguinte, em 1974, a festa foi dos donos da casa, com a Alemanha Ocidental celebrando o título com uma vitória em cima da Holanda. Já na F1, o circuito de Dijon recebia o GP da França, vencido por Ronnie Peterson, com Niki Lauda em segundo.

Podium: race winner Alain Prost, McLaren, second place Ivan Capelli, Letyton House, third place Ayrton Senna, McLaren Foto de: Sutton Images

Quase 20 anos depois, em 1990, pudemos acompanhar uma situação oposta. Na F1, foi Alain Prost quem fez a festa em casa, triunfando no GP da França em Paul Ricard, com Ivan Capelli em segundo e Ayrton Senna em terceiro. Na Copa do Mundo, desta vez sediada na Itália, a final ficou entre Alemanha Ocidental e Argentina, com a seleção europeia levando a melhor mais uma vez, com um placar magro de 1x0.

E se os encontros de 1962 e 1970 estão na memória dos brasileiros por bons motivos, 1998 está pelo trauma. O Brasil vivia pela expectativa da conquista do pentacampeonato após um tetra dramático nos Estados Unidos quatro anos antes. E o caminho na França não tinha sido dos mais tranquilos, com a derrota para a Noruega na fase de grupos (eles de novo...) e uma semifinal contra a Holanda decidida nos pênaltis.

O resultado final todos já sabem: uma derrota polêmica para os donos da casa por 3x0, um episódio que abalou o país, gerou teorias da conspiração que perduram até hoje, e levou inclusive à criação de uma CPI na época!

Mas o que poucos se lembram é que o dia 12 de julho de 1998 também foi polêmico para a F1. No GP da Grã-Bretanha em Silverstone, Michael Schumacher vence ao largar da segunda posição, à frente do pole Mika Hakkinen. O problema está na forma como essa vitória foi conquistada.

Schumacher havia sido punido com 10 segundos por ultrapassar Alexander Wurz sob safety car na volta 43. A Ferrari alega que a nota escrita entregue a eles era dúbia, se a punição era de 10s ou se era um stop-and-go de 10s. Por isso, optaram por fazer com que Michael pagasse a punição na última volta, cruzando a linha de chegada e vencendo dentro dos boxes.

Michael Schumacher, Ferrari F300 makes his stop and go penalty Foto de: Motorsport Images

Doze anos depois, a Copa do Mundo e a F1 voltavam a se encontrar pela sétima vez. O dia começou com Mark Webber triunfando com a Red Bull em Silverstone, enquanto na África do Sul, Espanha e Holanda travavam uma final valendo um título inédito para ambas as seleções, com a La Roja de Iniesta, Puyol e Casillas levando a melhor.

Agora, em 19 de julho de 2026, os dois campeonatos voltam a se encontrar, 16 anos depois. O dia começa às 10h, horário de Brasília, com o GP da Bélgica, que terá o italiano Andrea Kimi Antonelli na pole position, seguido do holandês Max Verstappen, do britânico George Russell, do monegasco Charles Leclerc e do também britânico Lewis Hamilton.

Pouco depois, às 16h, é a vez de Espanha e Argentina lutarem pela glória na final da Copa do Mundo, com a seleção europeia em busca do bicampeonato e a Argentina correndo atrás do tetra e do segundo título consecutivo.

Quem levará a melhor em ambos os eventos? Só o tempo dirá!

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