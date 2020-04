Há exatos 13 anos, um novo rosto começava a fazer parte da F1, dando os primeiros sinais de que teria sucesso na maior categoria do automobilismo mundial. Lewis Hamilton estreou na F1 no GP da Austrália de 2007, no dia 18 de março, conquistando, de cara, a terceira posição e um lugar no pódio, vendo à sua frente Kimi Raikkonen, vencedor, e Fernando Alonso a segunda posição.

Prestes a começar sua 14ª temporada, Hamilton somou 84 triunfos durante todo esse período, e seis títulos mundiais, além de uma série de recordes.

Relembre cada uma das 84 vitórias de Hamilton na F1