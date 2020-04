Tá todo mundo louco: os 50 carros mais malucos da história da F1

Mais de mil corridas depois e de 70 temporadas, a Fórmula 1 já testemunho ideias geniais dos projetistas mais renomados da história, mas também se deparou com desenhos no mínimo, ousados demais.

Na galeria abaixo, confira os 50 modelos que mais chamaram a atenção, seja com asas malucas, um bico que parece que foi desenhado com uma régua quebrada, ou com aerodinâmica 'ostentação', que nunca esteve em um túnel de vento.

Galeria Lista March 2-4-0 1 / 50 Foto de: LAT Photographic Arrows A2 2 / 50 Foto de: LAT Images McLaren MP4-29 3 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Lotus 49B 4 / 50 Foto de: LAT Photographic Ensign N179 5 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Arrows A22 6 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Alfa Romeo 179 7 / 50 Foto de: LAT Images Force India VJM07 8 / 50 Foto de: LAT Images Caterham CT05 9 / 50 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images March 711 10 / 50 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Renault RS01 11 / 50 Foto de: LAT Images Lotus E22 12 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Lotus 88 13 / 50 Foto de: Team Lotus Brabham BT46 14 / 50 Foto de: Jeff Bloxham / Motorsport Images Honda RA108 15 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Ligier JS5 16 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Forti Corse FG01B 17 / 50 Foto de: LAT Images Williams FW26 18 / 50 Foto de: Steve Etherington / Motorsport Images ATS HS1 19 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Eifelland 21 20 / 50 Foto de: LAT Images McLaren MP4/10B 21 / 50 Foto de: LAT Images Toro Rosso STR9 22 / 50 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Brabham BT26 23 / 50 Foto de: LAT Photographic Williams FW08B 24 / 50 Foto de: Dom Romney / Motorsport Images Alfa Romeo 177 25 / 50 Foto de: LAT Images McLaren M26 26 / 50 Foto de: LAT Photographic Life L190 27 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Brabham BT34 28 / 50 Foto de: Rainer W. Schlegelmilch Renault R29 29 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Ferguson P99 4WD 30 / 50 Foto de: LAT Images Ferrari 312 B3 31 / 50 Foto de: Franco Nugnes Maki F101A 32 / 50 Foto de: Dave Dyer Ferrari F310 33 / 50 Foto de: LAT Images March 751 34 / 50 Foto de: LAT Images Osella FA1I 35 / 50 Foto de: LAT Images Merzario A1 36 / 50 Foto de: LAT Images Brabham BT55 37 / 50 Foto de: LAT Images Tyrrell 025 38 / 50 Foto de: Sutton Motorsport Images Toleman TG183B 39 / 50 Foto de: LAT Images AGS JH22 40 / 50 Foto de: LAT Images Brabham BT42 41 / 50 Foto de: LAT Images Zakspeed 861 42 / 50 Foto de: LAT Images Footwork FA12 43 / 50 Foto de: LAT Images Ligier JS19 44 / 50 Foto de: LAT Images Mercedes-Benz W196 45 / 50 Foto de: LAT Images Lotus 56B gas turbine 46 / 50 Foto de: LAT Images Hesketh 308B 47 / 50 Foto de: LAT Images Cosworth 4WD 48 / 50 Foto de: David Phipps BMW Sauber F1.09 49 / 50 Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images Tyrrell P34 50 / 50 Foto de: LAT Images

