O chefe da equipe da Mercedes na Fórmula 1 Toto Wolff, repetindo Sebastian Vettel e Lawrence Stroll, decidiu vender parte de sua coleção de carros (Ferrari Enzo 2003, LaFerrari Aperta comprada em 2018 e uma Mercedes SL65 AMG Black Series 2009): "Me separo dessas jóias porque eu não tenho mais tempo para guiá-las."

A "frota" inclui modelos de muito prestígio e estão ofertadas no site do especialista britânico Tom Hartley, focado na negociação de bólidos de luxo e históricos.

Mercedes SL65 AMG Black Series del 2009 di Wolff in vendita

A decisão de Wolff de vender o SL65 é impressionante, já que ele foi um dos pilotos de teste em Nurburgring Nordschleife para o desenvolvimento do protótipo antes da produção. O modelo à venda é um 350 'série preta', equipado com um motor de 6,2 litros que chega a 670 cavalos de potência.

“A motivação que me levou a abrir mão desses carros é simples: não tenho mais tempo para dirigir", explicou Toto. "E não acho que seria agradável me ver por aí com uma Ferrari, mesmo que seja um marca fantástica. Há muito tempo que não conduzia e também decidi mudar para os modelos elétricos produzidos pela Mercedes."

Ferrari Enzo del 2003 di Wolff in vendita

Os dados dos carros, na verdade, confirmam que o uso tem sido muito baixo. O Ferrari Enzo rodou apenas 350 quilômetros desde a compra, distância compartilhada com sua esposa Susie e Niki Lauda em um passeio pelos Alpes austríacos, enquanto LaFerrari registra 2.400 km. O preço das viaturas está obviamente reservado, e só será comunicado a quem contatar a agência que trata da venda diretamente.

