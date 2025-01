Toyota admite que se move 'gradualmente' para retorno total à F1

Em uma mudança radical de discursos, a direção da Toyota admite que um retorno em grande escala à Fórmula 1 está nos planos, após o acordo de parceria técnica fechado com a Haas em 2024.

A aliança Haas-Toyota teve início nos estágios finais da última temporada, com a marca da empresa japonesa aparecendo nos carros e no macacão da equipe, além de os dois lados trabalharem juntos para iniciar o primeiro programa de desenvolvimento com testes de carros anteriores (TPC) e a construção de um novo simulador na base da equipe em Banbury.

Mas quando o acordo foi anunciado em outubro do ano passado, o diretor de automobilismo global da Toyota Gazoo Racing, Masaya Kaji, disse que não havia "nenhum plano" para que a montadora construísse seu próprio motor de F1 ou voltasse a ser uma equipe de trabalho - status que manteve entre 2002 e 2009.

Além disso, a empresa sempre afirmou com firmeza que seus vínculos com a Haas na F1 se estendiam apenas para ajudar seus engenheiros a aprender os processos, trabalhando com a equipe e fornecer um caminho para que um de seus pilotos possivelmente competisse em corridas.

Mas, em uma entrevista ao Motorsport.com, após a confirmação de que o piloto da Toyota no Campeonato Mundial de Endurance, Ryo Hirakawa, se juntou à Alpine como piloto reserva para 2025 - com o objetivo de um dia correr na F1 - Kaji revelou uma mudança na intenção da Toyota em relação a um retorno à F1 com uma profundidade significativamente maior.

"Estamos, é claro, estudando as tecnologias de 2026 e até mesmo as atuais", disse Kaji, amigo do diretor da equipe Haas, Ayao Komatsu. "Sinto que estamos nos movendo gradualmente nessa direção".

Mas os comentários adicionais de Kaji sugerem que qualquer compromisso maior da Toyota com a F1 ainda estaria, de qualquer forma, a vários anos de distância - levando-a bem para a era em que os motores híbridos V6 turbo simplificados do campeonato estarão correndo.

"Não estamos em um estágio em que redirecionaríamos todos os nossos recursos para lá [para um retorno completo à F1]", disse ele. "O que acontecerá depois de 2030 ainda é incerto. Estamos trabalhando em várias novas tecnologias, portanto, ainda não sabemos se nosso vetor está alinhado com a F1".

Kaji também disse que "se tivéssemos nossa própria equipe, poderíamos escolher os pilotos que colocaríamos no carro".

"Nesse sentido, isso de fato nos deixaria mais próximos de colocar pilotos na F1", acrescentou. "Mas, realisticamente, temos que avaliar quanto dinheiro e quantos membros da equipe seriam necessários para que isso acontecesse."

"É por isso que não acho que estejamos no estágio de dizer: 'Vamos começar uma equipe imediatamente'. Por enquanto, o importante é criar parcerias, como com a Haas, e trabalhar com várias equipes. Não estamos em um estágio de pular essas etapas. Precisamos nos concentrar em fazer o que devemos fazer agora".

