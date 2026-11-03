Transporte, programação e trânsito: O que você precisa saber para o GP de São Paulo de F1

A espera está perto de acabar: a edição de 2026 do GP de São Paulo de Fórmula 1 acontece nesta semana, entre os dias 6, 7 e 8 de novembro, e o Motorsport.com traz para você todos os detalhes, incluindo transporte, o que pode ou não levar, programação das corridas e das atrações, horários e mais para você que irá ao Autódromo de Interlagos e à F1 Fanzone (sediada no Kartódromo Ayrton Senna) acompanhar a maior categoria do automobilismo mundial.

Ingressos

Todos os ingressos para assistir ao GP de São Paulo em Interlagos foram vendidos.

Resta apenas uma pequena quantidade de entradas para a Fanzone, o festival do GP de São Paulo voltado para fãs de automobilismo, com intensa programação de shows musicais, conversas com personalidades do esporte a motor e entrevistas com pilotos da F1 nos três dias do evento.

Na F1 Fanzone, a corrida e as demais atividades de pista poderão ser acompanhadas em um telão de LED montado no palco. Os ingressos exclusivos para a área custam R$ 620,00 (inteira) e R$ 310,00 (meia-entrada), válidos para os três dias.

Além dos compradores do ingresso exclusivo da F1 Fanzone, o público dos setores K, H, N, R, G e Arquibancada Porto Bank também terá acesso à área, de acordo com a capacidade máxima do espaço, sendo a prioridade garantida a quem possui o ingresso exclusivo.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site oficial da Eventim. A retirada de ingressos já adquiridos deverá ser feita no local indicado no momento da compra ou virtualmente. Veja abaixo os horários de atendimento da bilheteria e da loja oficial:

Bilheteria do Autódromo de Interlagos Horários: De 30/10 a 05/11, das 9h às 17h; 6 e 7 de novembro, das 7h às 17h; 8 de novembro, das 7h às 14h . Endereço: Av. Senador Teotônio Vilela, 261, entre os portões 7 e 8 .

Loja do GPSP 2026 no Shopping Market Place – 1º Piso Horários: De segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h. Ressaltamos que o ponto de retirada não funcionará no dia 08 de novembro . Endereço: Av. Dr. Chucri Zaidan, 873 - Vila Cordeiro, São Paulo/SP .



Meia-Entrada

Haverá rigorosa fiscalização da documentação que comprove o benefício da meia-entrada no momento do acesso. A apresentação da documentação completa e do ingresso nominal não será dispensada em hipótese alguma. Os estudantes devem comparecer munidos de Carteira de Identificação Estudantil (CIE) com certificação e RG ou CNH originais.

Transporte

O Autódromo de Interlagos não dispõe de estacionamento durante o evento, motivo pelo qual não é recomendada a ida em carro próprio. As vias ao redor do circuito serão bloqueadas pela CET, com acesso restrito a veículos credenciados. A recomendação é dar preferência ao transporte público.

Vias monitoradas

Avenida Interlagos, Avenida Senador Teotônio Vilela, Rua Jaquirana, Rua do Autódromo, Praça Enzo Ferrari, Avenida do Jangadeiro, Avenida José Carlos Pace, Avenida Jacinto Júlio, Rua Manuel de Teffé, Rua Plínio Schmidt, Avenida Feliciano Correia, Avenida Miguel Yunes, Avenida Jair Ribeiro da Silva, Avenida do Rio Bonito, Avenida Antônio Barbosa da Silva Sandoval, Avenida Atlântica, imediações das estações Autódromo e Jurubatuba, Ponte Jurubatuba e Ponte Vitorino Goulart.

Interdições

As seguintes vias terão interdições durante a operação:

Praça Enzo Ferrari;

Avenida José Carlos Pace, nos dois sentidos, entre a Rua José Vaz Andrade e a Praça Enzo Ferrari/Avenida Interlagos;

Vias lindeiras às avenidas José Carlos Pace, Luís Romero Sanson e Berta Waitman, com acesso permitido somente para tráfego local;

Avenida Mahatma Gandhi, entre a Rua Iuri Gagarin e a Praça Moscou;

Avenida Interlagos, sentido Centro, entre a Praça Batista Botelho e a Avenida Antônio Barbosa da Silva Sandoval;

Rua do Autódromo, entre as avenidas Interlagos e Senador Teotônio Vilela;

Rua Jaquirana, entre as avenidas Interlagos e Senador Teotônio Vilela;

Avenida do Jangadeiro, sentido Centro, entre a Avenida Jacinto Júlio e a Praça Moscou;

Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido Centro, entre a Rua Padre José Garzotti e a Avenida Interlagos;

Rua Marilena Machado, entre as ruas Juan Gonzales Vilela e Aníbal dos Anjos Carvalho;

Avenida Jacinto Júlio, entre as avenidas Feliciano Correia e do Jangadeiro;

Avenida Feliciano Correia, entre a Avenida Jacinto Júlio e a Rua Plínio Schmidt;

Rua Plínio Schmidt, entre a Praça Automóvel Clube Paulista e a Rua Justino Nigro;

Rua Cabo PM Fernando Flávio Torres.

A partir das 4h, serão ativadas as seguintes medidas:

Faixa reversível na Avenida Interlagos, pista sentido Centro, entre a Avenida João Paulo da Silva e a Rua Jaquirana, para acesso aos portões 7 e 8;

Faixa VIP nas avenidas das Nações Unidas e Interlagos, sentido Interlagos, no trecho entre a Ponte Transamérica e a Avenida João Paulo da Silva.

A partir das 5h, serão ativados os bloqueios nas seguintes vias:

Praça Enzo Ferrari;

Avenida José Carlos Pace, nos dois sentidos, entre a Rua José Vaz Andrade e a Praça Enzo Ferrari/Avenida Interlagos;

Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido Centro, entre as avenidas do Jangadeiro e Interlagos;

Rua do Autódromo, entre as avenidas Interlagos e Senador Teotônio Vilela;

Rua Jaquirana, entre as avenidas Interlagos e Senador Teotônio Vilela;

Rua Marilena Machado, entre as ruas Juan Gonzales Vilela e Aníbal dos Anjos Carvalho;

Avenida Mahatma Gandhi, entre a Rua Iuri Gagarin e a Praça Moscou;

Avenida Feliciano Correia, entre a Avenida Jacinto Júlio e a Rua Plínio Schmidt;

Rua Plínio Schmidt, entre a Avenida Feliciano Correia e a Rua João Batista Cataldo;

Avenida Jacinto Júlio, entre as avenidas Feliciano Correia e do Jangadeiro.

A partir das 6h, serão ativados os bloqueios nas seguintes vias:

Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido Centro, entre a Rua Padre José Garzotti e a Avenida do Jangadeiro;

Avenida do Jangadeiro, sentido Centro, entre a Avenida Jacinto Júlio e a Praça Moscou;

Avenida Interlagos, sentido Centro, entre a Praça Batista Botelho e a Praça Moscou, com bloqueio seletivo e acesso permitido somente ao Hospital Maternidade Interlagos;

Rua Cabo PM Fernando Flávio Torres (Ramo C), na saída da Ponte Vitorino Goulart da Silva, com acesso permitido somente a veículos credenciados e moradores.

As ruas Plínio Schmidt e Djalma Pessolato terão sentido único durante os dias do evento, formando um sistema binário para evitar conflitos entre veículos e pedestres e melhorar as condições de segurança e fluidez.

A partir das 14h30, serão ativados os bloqueios para a operação de saída:

Avenida Senador Teotônio Vilela, sentido Centro, entre a Rua Padre José Garzotti e a Avenida Interlagos;

Avenida Interlagos, sentido Centro, entre a Praça Batista Botelho e a Avenida Antônio Barbosa da Silva Sandoval;

Montagem de faixa reversível na Avenida Interlagos, pista sentido Bairro, entre a Avenida João Paulo da Silva e a Ponte Jurubatuba.

Trem Expresso GPSP

Trens expressos com horários marcados e metade da capacidade serão disponibilizados para transporte direto ao autódromo, partindo das estações Pinheiros, Morumbi Claro e Villa Lobos-Jaguaré com desembarque direto na Estação Cidade Dutra (localizada a cerca de 300 metros mais próxima dos portões). A viagem dura cerca de 25 minutos.

Valor: R$ 35,00 (ida e volta), com bilhetes disponíveis no site Passaporte Mobilidade, onde também é possível conferir a grade completa de horários.

Distâncias de caminhada a partir da Estação Cidade Dutra:

Arquibancada Porto Bank e Portões G / Fanzone: ~700 metros (10 min)

Portão P: ~900 metros (13 min)

Portões K, H, N e R: ~1 km (15 min)

Portões D e M: ~1,6 km (25 min)

Portões 8 e B: ~1,8 km (27 min)

Portão A: ~2,2 km (30 min)

Portão T: ~2,6 km (35 min)

Portão Heineken Village: ~2,7 km (37 min)

Trem Regular e Ônibus

O serviço regular da Linha 9–Esmeralda funcionará normalmente pela Estação Autódromo, aberta para embarque e desembarque das 4h00 à 0h00, com passagem a R$ 5,40 por trecho. Ônibus circulares partirão da estação Autódromo com destino aos principais portões de acesso (exceto portão G/Fanzone) por R$ 5,30 na sexta e no sábado, sendo gratuitos no domingo.

Transporte Executivo Shift

Ônibus executivos em parceria com a Shift estão disponíveis por R$ 215,00 (ida e volta).

Pontos de Embarque: Shopping Market Place, Shopping Eldorado e Estação de Metrô Vergueiro .

Desembarque: Praça Enzo Ferrari .

Mais informações: gpsp.shiftmobilidade.com.br

Táxi, Aplicativos e Acessibilidade

Táxis: Bolsões exclusivos próximos aos portões A (Av. Interlagos), T e HV (Av. do Rio Bonito) .

Aplicativos: Bolsões próximos aos portões B, 8, M, D (Praça Moscou), K, H, N, R (Praça Piemonte), A, T, HV (Praça Ramiro Cabral da Silva) e Estação Autódromo (Rua Armando Vieira) .

ATENDE+ e Azul Mob: Vans adaptadas da Azul Mob estarão disponíveis na saída da Estação Jurubatuba (Linha 9-Esmeralda) em parceria com a SMPED, além do serviço ATENDE+ da SPTrans para pessoas com deficiência severa. Há também um shuttle acessível interno para público com mobilidade reduzida que chega pelo P9.

Horários de Abertura dos Portões

Os portões do autódromo e da F1 Fanzone estarão abertos para o público das 8h às 15h nos três dias de evento (sujeito a alterações). Não é permitida a entrada no circuito após esse horário.

O que deve ou não levar

Para entrar nos setores, o público de levar o ingresso de cada dia para entrada e, caso seja beneficiário da meia-entrada, levar documento comprobatório do benefício, como, no caso de estudantes, de Carteira de Identificação Estudantil (CIE) com certificação .

A Polícia Militar de São Paulo recomenda que, para segurança, evite levar objetos de valor, dando preferência a um documento de identificação, dinheiro ou cartão de débito e crédito necessários.

As condições meteorológicas costumam variar muito em Interlagos. A organização recomenda ao público:

Vestir roupas leves e sapatos confortáveis; as distâncias são grandes e alguns pisos, irregulares.

Levar um agasalho e, se possível, capa de chuva compacta. Por questões de segurança, não será permitida a entrada no autódromo portando guarda-chuva.

Fazer uso de protetor solar (atenção: apenas pequenas embalagens – até 100 ml – serão permitidas), mesmo quando a área for coberta. Se a área for descoberta, sugerimos também o uso de boné.

A organização também informa que nas dependências do autódromo não haverá espaço para guarda volumes.

O que não pode levar

O GPSP informa que, por questões de segurança pública, coletiva e sanitária, é terminantemente proibida a entrada no autódromo, durante os três dias de pista, de qualquer pessoa portando objetos que causem ferimentos, desconforto, constrangimentos, bem como quaisquer itens que comprometam a integridade e segurança coletiva ou, ainda, não obedeçam às normas legais e sanitárias, tais como os exemplos abaixo, mas não se limitando a eles:

Quaisquer tipos de armas, sejam elas de fogo, branca e suas espécies (ou parte delas);

Materiais inflamáveis, substâncias ou dispositivos explosivos;

Objetos volumosos, ou seja, qualquer item com a dimensão maior que 25cm x 25cm x 25cm e que não possam ser guardados entre os pés ou que ocupe o espaço de uma pessoa;

Objetos que sejam prejudiciais a continuidade do evento, possam causar lesões ou ser arremessados;

Objetos profissionais para captura de imagem e som;

Itens que criam ruído excessivo;

Roupas que escondam completamente o rosto, impossibilitando a identificação da pessoa;

Cartazes, bandeiras ou faixas que excedam as dimensões de 2,00m x 1,50m, sinais, folhetos, objetos ou roupas com mensagens relacionadas a causas discriminatórias, ofensivas, homofóbicas, racistas, xenófobas, entre outros;

Grande quantidade de papel e/ou rolos de papel, de pó, farinha e substâncias similares;

Líquidos de qualquer tipo, inclusive bebidas alcoólicas e não alcoólicas;

Quaisquer substâncias proibidas ou reguladas por legislação vigente tais como narcóticos, entorpecentes ou estimulantes;

Animais de qualquer espécie, com exceção de cão-guia, com treinamento adequado e mediante apresentação da carteira e plaqueta de identificação, expedida pelo Centro de Treinamento de cães-guia, carteira de vacinação atualizada e equipamento do animal, conforme legislação vigente.

Não será permitido o ingresso de “bandeirões” por questões de segurança e porque podem prejudicar a visibilidade do espectador.

Não será permitida a entrada no autódromo com pau de selfie, jornais e/ou revistas.

Não é permitido nenhum tipo de gravação de som e/ou imagem para uso profissional ou para exibição pública ou para qualquer propósito comercial. A organização também informa que a Formula 1 detém os direitos de som e imagem de todas as etapas do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Como espectador, você poderá ser filmado e sua imagem, utilizada na mídia.

Menores de Idade

A idade mínima permitida para acesso ao autódromo é de cinco anos. Crianças de 5 a 12 anos precisam de ingresso próprio e devem estar acompanhadas por pais ou responsáveis. Atenção: No setor Heineken Village, o acesso é restrito estritamente a maiores de 18 anos.

Alimentação e Pagamento

Os pontos de venda de alimentos e bebidas aceitam exclusivamente o Cartão Cashless, válido para os três dias. Para o consumo de bebidas, adotou-se o sistema de copos retornáveis com caução de R$ 7,00 (valor integralmente restituído ao devolver o copo). Haverá pontos gratuitos de hidratação nas arquibancadas sem alimentação inclusa.

Programação de Pista do GP de São Paulo 2026*

Sexta-feira (6 de novembro)

10h05 – 10h45: Treino Livre (Evento Suporte - F4 Brazilian Championship)

12h30 – 13h30: Fórmula 1 – Treino Livre 1

14h00 – 14h30: Corrida 1 (Evento Suporte - Porsche Sprint Challenge)

15h00 – 15h30: Treino Classificatório (Evento Suporte - Porsche Carrera Cup)

16h00 – 17h00: Fórmula 1 – Treino Livre 2

17h30 – 17h50: Treino Classificatório (Evento Suporte - F4 Brazilian Championship)

Sábado (7 de novembro)

10h10 – 10h45: Corrida 1 (Evento Suporte - F4 Brazilian Championship)

11h30 – 12h30: Fórmula 1 – Treino Livre 3

12h30 – 13h02: Corrida 1 (Evento Suporte - Porsche Carrera Cup)

15h00 – 16h00: Fórmula 1 – Treino Classificatório

16h40 – 17h15: Corrida 2 (Evento Suporte - F4 Brazilian Championship)

Domingo (8 de novembro)

08h50 – 09h15: Corrida 3 (Evento Suporte - F4 Brazilian Championship)

09h45 – 10h15: Corrida 2 (Evento Suporte - Porsche Sprint Challenge)

10h45 – 11h15: Corrida 2 (Evento Suporte - Porsche Carrera Cup)

12h00 – 12h30: Fórmula 1 – Desfile de Pilotos (Drivers’ Parade)

14h00: Formula 1 - GP de São Paulo 2026 (71 voltas)

Programação da F1 Fanzone*

Sexta-feira (6/11)

08h10: Abertura com a Banda do 8º Distrito Naval

08h50 / 15h30 / 18h55: DJ Vini Pimenta

10h05 / 14h30: Drivers’ Engagement (Encontro com pilotos)

11h15: Papo de Grid

11h45: DJ EME

17h10: Show de João Gomes

19h05: Show de Matuê

Sábado (7/11)

08h10: Abertura com a Banda Fuzi Sampa

08h50 / 11h00 / 13h15: DJ Vini Pimenta

09h30: Drivers’ Engagement

12h40: Papo de Grid

14h15: DJ EME

16h10: Show de Os Paralamas do Sucesso

Domingo (8/11)

09h20: Papo de Grid

10h15 / 11h20 / 12h30: DJ Vini Pimenta

16h15: Show de IZA

*Toda a programação de pista e de entretenimento está sujeita a modificações sem aviso prévio.

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Ouça a versão em áudio do PÓDIO CAST:

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