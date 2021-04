F1: Bottas volta a liderar dobradinha da Mercedes no TL2 em Ímola

O segundo treino livre para o GP da Emilia Romagna de Fórmula 1, em Ímola, voltou a ser liderado por Valtteri Bottas, que comandou a segunda dobradinha da Mercedes no circuito italiano nesta sexta-feira.

O piloto finlandês fez 1min15s551 e bateu o companheiro britânico Lewis Hamilton por 0s010 para ficar na frente da segunda sessão prática do fim de semana. A terceira posição ficou com o francês Pierre Gasly, da AlphaTauri, a 0s078 do líder.

A quarta colocação foi do espanhol Carlos Sainz, da Ferrari. Ele ficou à frente do companheiro monegasco Charles Leclerc, que bateu forte no fim do treino, causando bandeira vermelha (veja abaixo). O sexto posto foi ocupado pelo mexicano Sergio Pérez, da Red Bull.

Destaque da sessão em Ímola, o novato japonês Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, foi o sétimo, à frente do britânico Lando Norris, da McLaren. Antonio Giovinazzi, italiano da Alfa Romeo, foi o nono. O top-10 foi completado por Lance Stroll, canadense da Aston Martin.

O espanhol Fernando Alonso, que volta ao grid da F1 após dois anos de hiato, foi o 13º com a Alpine-Renault. O bicampeão mundial ficou imediatamente à frente de Max Verstappen, da Red Bull.

Apontado como favorito para a corrida deste domingo, o holandês começou o fim de semana com o 'pé esquerdo'. Além de ficar para trás na tabela de tempos, o piloto teve problemas no começo do TL2 na Itália.

Na sequência, quem apareceu foi o tetracampeão mundial Sebastian Vettel. O alemão da Aston Martin foi o 15º, terminando à frente de George Russell, britânico da Williams, Kimi Raikkonen, finlandês da Alfa Romeo, e Daniel Ricciardo, australiano da McLaren.

Resultado final

