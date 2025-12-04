Todas as categorias

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil

Recomendado para você

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Fórmula 1
Fórmula 1
Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"
F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull

F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull

Fórmula 1
Fórmula 1
F1: Como Tsunoda ficou sabendo de 'rebaixamento' na Red Bull
F1 - Ecclestone aposta em pentacampeonato de Verstappen: "Melhor piloto que já conheci"

F1 - Ecclestone aposta em pentacampeonato de Verstappen: "Melhor piloto que já conheci"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Ecclestone aposta em pentacampeonato de Verstappen: "Melhor piloto que já conheci"
F1: Por que Leclerc ainda acredita na “aposta” da Ferrari para próxima temporada após um difícil 2025

F1: Por que Leclerc ainda acredita na “aposta” da Ferrari para próxima temporada após um difícil 2025

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Por que Leclerc ainda acredita na “aposta” da Ferrari para próxima temporada após um difícil 2025
F1 - Hamilton: "Estou rezando para que a próxima era técnica não seja pior do que essa"

F1 - Hamilton: "Estou rezando para que a próxima era técnica não seja pior do que essa"

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Hamilton: "Estou rezando para que a próxima era técnica não seja pior do que essa"
Fórmula 1

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Corte francesa determinou abertura de processo contra a Federação no início de 2026

Basile Davoine
Editado:
FIA name board

Foto de: Erik Junius

O Tribunal Judicial de Paris proferiu sua primeira decisão após um pedido de Laura Villars, piloto francesa que se candidatou à presidência da FIA (mas que não recebeu aprovação para concorrer). O juiz não suspendeu a próxima eleição nem tomou qualquer decisão antecipada, porém, ele determinou que um julgamento teria que ser realizado para resolver a "questão substantiva" levantada, não validando, portanto, nenhuma das posições apresentadas pelas duas partes e remetendo-as de volta aos juízes competentes.

Leia também:

Villars havia anunciado sua candidatura para suceder Mohammed Ben Sulayem na eleição realizada a cada quatro anos para presidir o órgão internacional. No entanto, dadas as condições que devem ser atendidas para a apresentação de uma lista, o atual presidente se encontrará sozinho na disputa. Além de Laura Villars, Tim Mayer e Virginie Philippot também desistiram por não poderem concorrer às eleições. 

Nesta fase, os tribunais franceses anunciaram a abertura de um julgamento "contra a FIA perante os juízes de mérito" a partir de 16 de fevereiro de 2026. É nesse momento que serão realizados os debates sobre as supostas violações da FIA.

Enquanto isso, a eleição presidencial poderá ser realizada conforme programado, em 12 de dezembro, em Tashkent, no Uzbequistão, simultaneamente à Assembleia Geral Anual da FIA. Ben Sulayem será automaticamente reeleito para um segundo mandato. Posteriormente, o julgamento poderia questionar sua validade e até mesmo cancelá-la, com a única condição de que os juízes decidissem nesse sentido. No entanto, essa é apenas uma hipótese.

Villars e seus advogados estão denunciando vários pontos perante os tribunais: "A impossibilidade de apresentar uma lista alternativa; a situação sem precedentes de um único candidato elegível para a região da América do Sul; a transparência e o funcionamento do Comitê de Nomeações; a conformidade dos procedimentos eleitorais com os princípios de governança, democracia e integridade que a FIA reivindica".

Em um comunicado à imprensa após a ordem judicial de Paris, Villars declarou que estava agindo "pela credibilidade, justiça e integridade do esporte a motor internacional". Ela também declarou que "continuaria essa luta perante os juízes a fim de garantir um processo eleitoral que esteja em conformidade com os padrões de governança esperados de uma organização internacional".

Max MATADOR, Norris na VANTAGEM e Piastri SEM NADA A PERDER: Tudo da DECISÃO da F1! Com FELIPE MOTTA

Ouça versão áudio do Podcast

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

Principais comentários
Mais de
Basile Davoine
F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa

F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa

Fórmula 1
Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1: Ferrari confirma quem assumirá carro de Hamilton no TL1 de Abu Dhabi; confira lista completa
F1: Por que Hamilton foi penalizado em 10 segundos no GP do México

F1: Por que Hamilton foi penalizado em 10 segundos no GP do México

Fórmula 1
Fórmula 1
GP do México
F1: Por que Hamilton foi penalizado em 10 segundos no GP do México
F1: Sem pontuar desde o meio do ano, Austin pode ser esperança para Alpine; entenda

F1: Sem pontuar desde o meio do ano, Austin pode ser esperança para Alpine; entenda

Fórmula 1
Fórmula 1
GP dos Estados Unidos
F1: Sem pontuar desde o meio do ano, Austin pode ser esperança para Alpine; entenda

Últimas notícias

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
Tribunal de Paris ordena julgamento sobre legitimidade de eleições da FIA
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Chefe da Red Bull: quem luta contra Verstappen sente a pressão
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Piastri pressiona Norris: "Sei como a situação dele é difícil"
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

Fórmula 1
F1 Fórmula 1
GP de Abu Dhabi
F1 - Verstappen opina sobre ordens de equipe da McLaren: "O que importa mesmo é o troféu"

Entre em contato

© 2025 Motorsport Network Todos os direitos reservados

Cadastre-se gratuitamente

  • Tenha acesso rápido aos seus artigos favoritos

  • Gerencie alertas sobre as últimas notícias e pilotos favoritos

  • Faça sua voz ser ouvida com comentários em nossos artigos.

Edição

Brasil Brasil
Filtros