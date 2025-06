O tricampeão da Fórmula Indy, Álex Palou, não acha que seja o momento "certo" para voltar à Europa, preferindo correr nos EUA, onde pode disputar títulos. Depois de vencer as 500 Milhas de Indianápolis pela primeira vez, parte da tríplice coroa do automobilismo, tem havido cada vez mais pedidos para que o espanhol corra na Fórmula 1.

Mas Palou não está interessado por enquanto, apesar de admitir que era um sonho chegar à categoria, tendo corrido na F2 e na F3 no caminho para os Estados Unidos via Japão, onde correu em 2019 antes de estrear na IndyCar, em 2020. Perguntado se estava incomodado com a falta de interesse e entusiasmo em torno das conquistas na Espanha e na Europa, Palou explicou que não.

"Na verdade não, porque não há lugar onde eu preferiria estar do que aqui. Na IndyCar, tenho uma grande equipe e a oportunidade de construir algo grande. Além disso, a competição é uma loucura! Certamente tivemos um início de temporada fantástico, mas você sempre precisa da primeira sessão de treinos para saber onde está. Gosto da incerteza por causa do campo extremamente apertado", disse Palou à AutoMotor und Sport.



O piloto de 28 anos tem admiradores no paddock da F1, incluindo o chefe da equipe Williams, James Vowles, que recentemente descreveu Palou como "super-rápido". Porém, eles também têm uma boa noção do desafio que ele enfrentará se quiser conquistar um lugar no campeonato. Vowles disse que seria necessário um ano de testes para prepará-lo para a F1. Já o chefe da Ferrari, Fred Vasseur, sugeriu que Palou havia sido esquecido desde que começou a correr nos Estados Unidos.

Quando perguntado sobre isso, o tricampeão da Fórmula Indy respondeu: "Não me entenda mal, eu adoro a Fórmula 1 e é claro que era meu sonho, mas o momento não é adequado. Por que desperdiçar três ou quatro anos com uma equipe que não consegue vencer? Essa não é a minha ideia de corrida. Quero lutar por vitórias - especialmente na Indy 500 - e campeonatos. É isso que me deixa feliz."

Palou lidera com folga o campeonato de 2025 depois de vencer cinco das sete primeiras corridas do ano. Embora sua rescisão de contrato com a McLaren tenha sido marcada por escândalos e controvérsias, ele está feliz com a Chip Ganassi Racing e com a IndyCar em geral.

