Rafael Câmara estreeou na Fórmula 1 durante o GP de São Paulo do último fim de semana, está garantido como titular na Haas no próximo ano, porém, ainda precisa decidir o título da Fórmula 2.

Com a saída precocpe de Esteban Ocon da Haas e três corridas restantes para encerrar o calendário, a equipe norte-americana precisa definir qual piloto fará as provas restantes ao lado de Oliver Bearman: La Vegas, Catar e Abu Dhabi. Câmara e Ryo Hirakawa são os principais nomes para ocupar esse posto.

Contudo, o brasileiro é o líder da F2 com 207 pontos, sete a mais que Nikola Tsolov, restando exatamente as duas etapas no Oriente Médio para encerrar o campeonato. Por outro lado, Hirakawa encerrou seu compromisos no WEC e está livre para exercer a função de reserva.

Em entevista, Tsolov apontou que se estivesse no lugar de Rafa, priorizaria a F1 - mas, neste momento, queria que o brasileiro competisse as duas últimas etapas.

"Estou analisando a minha própria situação assim como tenho certeza de que ele também está analisando a dele. Não sei e vou seguir em frente com isso. [Queria] ter uma boa disputa até o fim do ano entre mim, ele e o Dunne."

"Por outro lado, pergunto a mim mesmo: se eu estivesse no lugar dele, o que eu faria? Na minha opinião, é mais importante ganhar experiência na Fórmula 1 porque é isso que ele deve fazer. Mas, por outro lado, pessoalmente, prefiro que ele pilote [na F2]."

A decisão sobre quem substituirá Ocon no GP de Las Vegas ainda não é uma certeza. Durante a etapa de Interlagos, Ayao Komatsu, chefe de equipe da Haas revelou que as decisões estão sendo tomadas fim de semana após fim de semana.

"Prefiro ir um passo de cada vez. Para o Rafa, este é um desafio enorme. Quero protegê-lo e evitar qualquer pressão externa. Além disso, há algumas complicações, ele também está disputando o campeonato da F2", declarou.

Tsolov testa com Racing Bulls

Se por um lado Câmara já tem a certeza de que estará no grid em 2027, Tsolov ainda se ve na disputa com Liam Lawson pela vaga da Racing Bulls. Nesta quarta-feira o piloto búlgaro fez um teste TPC (com carros de anos anteriores) na pista de Hungaroring.

MARI BECKER analisa CÂMARA e BORTOLETO em SP, Kimi, TRETA NA FERRARI, Globo e mais do GP e da F1 '26

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