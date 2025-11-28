Tsunoda 'dá dica' sobre seu futuro na F1: "A maioria das pessoas sabe"
Cotado para ocupar a vaga do japonês, Hadjar também dá pistas sobre seu caminho para 2026
Em meio a crescentes especulações de que Isack Hadjar deve tomar seu lugar na Red Bull na temporada 2026, Yuki Tsunoda deu a entender que já sabe onde está seu futuro na Fórmula 1, após viver o pior dos cinco anos que esteve na categoria.
O piloto de 25 anos tem enfrentado dificuldades desde que se juntou à Red Bull, vindo da equipe irmã Racing Bulls, a partir da terceira rodada da temporada 2025, já que Tsunoda está em 17º lugar no campeonato, com apenas 28 pontos conquistados.
Sua situação é bem diferente da de seu companheiro, Max Verstappen, que está brigando pelo pentacampeonato a duas etapas do fim da temporada, tendo estado mais em sintonia com o complicado RB21. O japonês ainda tem sido constantemente derrotado pela dupla da Racing Bulls, Isack Hadjar e Liam Lawson, sendo que ele ainda não tem um contrato para o próximo ano.
A Red Bull anunciou anteriormente que confirmará as duplas de pilotos de ambas as equipes no final da temporada, mas é segredo para todos qual será a direção a ser tomada.
Espera-se que Hadjar se torne o companheiro de equipe de Verstappen após um ano de estreia impressionante, que incluiu um pódio em Zandvoort, enquanto Arvid Lindblad, da F2, poderia fazer parceria com Lawson na Racing Bulls. No entanto, parece que ainda há uma pequena chance de que Tsunoda seja mantido na equipe para 2026.
Isso deixa Tsunoda sem uma vaga, uma vez que as outras nove equipes já confirmaram suas duplas para 2026 e, antes do GP do Catar deste fim de semana, ele pareceu confirmar essa previsão.
"Sei de algo que não posso compartilhar, mas a maioria das pessoas sabe - estou em um entendimento semelhante ao de vocês", disse Tsunoda à emissora Viaplay, embora tenha acrescentado rapidamente: "Não sei o que vai acontecer, então vamos ver".
Em seguida, perguntaram a Tsunoda se ele tinha um "Plano B" para o caso de ficar fora da F1 no próximo ano, ao que ele respondeu: "Não, na verdade não. Estou pensando apenas nesta corrida. Ainda não está decidido, ainda está em minhas mãos e vou tentar apoiar Max o máximo possível e, se eu conseguir, isso será naturalmente positivo para o meu futuro, então vou tentar fazer isso".
Embora a Red Bull tenha dito que o anúncio será feito depois de Abu Dhabi, Hadjar aparentemente deu a entender no Catar que será feito antes, dizendo que "aparentemente, agora está decidido uma rodada antes do final da temporada".
Ele fez isso com o tipo de atitude de alguém que sabe que está pronto para entrar em uma das principais equipes da F1, o que torna compreensível que ele esteja relaxado em relação às rodadas finais.
"Absolutamente não", disse o piloto de 21 anos, quando perguntado se seu desempenho no Catar e em Abu Dhabi poderia ter alguma influência em seu futuro.
"Você não decide com base no fato de ter 22 ou 23 corridas - você faz a média. É assim que você toma uma decisão. Portanto, posso ter o pior fim de semana da história. Agora, isso não vai mudar nada".
Hadjar, que está em nono lugar no campeonato, vê até mesmo o próximo ano como o momento perfeito para fazer a mudança, já que em 2026 serão introduzidos novos regulamentos. Isso significa que todos os pilotos, independentemente da equipe, terão de se adaptar, e o francês acha que esse é o seu ponto forte.
"É bom, perfeito, porque eu continuo trocando de carro todo ano", disse ele. "Em minha vida, nunca repeti uma temporada com o mesmo carro - isso nunca aconteceu comigo. Não sei como é ter duas temporadas, mesmo quando fiz dois anos de F2, houve uma mudança nos regulamentos. Era um carro totalmente novo. O mesmo aconteceu na F4. Então, eu não sei como é".
