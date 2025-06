A estreia do filme F1 está próxima e muitos fãs aguardam para conferirem as cenas de ultrapassagem e todas as ações do longa que promete divertir os fãs da Fórmula 1. No entanto, parece que Yuki Tsunoda não ficou muito feliz em se ver nas telonas sendo superado por Brad Pitt diversas vezes...

Na noite da última segunda-feira (17), alguns pilotos marcaram presença na première do filme em Nova York, nos Estados Unidos. No tapete vermelho, o japonês conversou com a mídia sobre a produção e brincou com a forma como ele é representado nas telonas.

No filme, Pitt vive a vida de Sonny Hayes, um piloto que era uma grande promessa na categoria até que um acidente quase acabou com sua carreira e o fez abandonar as pistas. Trinta anos depois, ele é convencido a retornar ao esporte para se tornar companheiro de equipe e mentor de Joshua Pearce, vivido por Damson Idris.

Na trama, a equipe fictícia Apex Grand Prix está tentando se tornar mais competitiva e seus rivais são os pilotos que integraram e ainda integram o grid atual da F1, como Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso, Charles Leclerc, Oscar Piastri, Lando Norris e outros.

Ainda não se sabe qual será o nível de participação dos pilotos na história, mas Tsunoda já deixou claro que não gostou muito de como ele aparece ao longo da trama.

"Infelizmente, na maior parte das cenas eu estou sendo ultrapassado por Brad...", brincou na entrevista. Importante lembrar que, ao longo do filme, o japonês ainda estará no cockpit da RB, atual Racing Bulls.

O filme estreia nos cinemas do Brasil no dia 25 de julho, com uma sessão de pré-estreia marcada para o dia 24.

