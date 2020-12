TV: Confira os horários do GP de Abu Dhabi de F1

Após uma temporada para lá de diferente, a F1 chega ao final da temporada de 2020 no próximo domingo, com o GP de Abu Dhabi, após duas corridas cheias de emoção no Behrein.

A principal briga ficará reservada para o vice-campeonato. Valtteri Bottas desperdiçou uma chance preciosa de garantir a segunda colocação em Sakhir, com o abandono de Max Verstappen, e terá novo ‘match point’ no domingo. Atualmente, o finlandês tem 205 pontos contra 189 do rival da Red Bull.

Outra batalha importante será pelo terceiro lugar no Mundial de Construtores. Racing Point (194), McLaren (184) e Renault (172) brigam pela melhor posição, que também alguns milhões a mais na conta bancária dos times.

Confira os horários

Sessão Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 6h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 10h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 7h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 10h SporTV 2 Corrida Domingo 10h10 Globo Programas no YouTube do Motorsport.com Dia Horário TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após a classificação PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

