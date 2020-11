A Fórmula 1 chega em seu trecho final de 2020, com a primeira de três corridas em fins de semana seguidos que fechará a temporada deste ano. O GP do Bahrein, que era para ter sido realizado em março, mas que por causa da pandemia foi adiado para novembro, chega com uma corrida que pode se tornar interessante, mesmo com o campeão já definido.

Isso porque Valtteri Bottas ainda luta pelo vice-campeonato com Max Verstappen e Sergio Pérez luta para ser o ‘melhor do resto’, na quarta colocação do campeonato, em uma briga com Charles, Leclerc, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz Jr., Lando Norris e Alexander Albon.

Outra atração em Sakhir é a volta da Fórmula 2, que teve sua última corrida realizada em Sochi, na Rússia, há dois meses. Mick Schumacher é o líder com 191 pontos, à frente de Callum Ilott, que soma 169. Felipe Drugovich é o brasileiro mais bem colocado, com 79, na 11ª posição.

Confira os horários das atrações e como assistir. Fique ligado também nos programas do Motorsport.com no YouTube durante todo o fim de semana.

FÓRMULA 1 Dia Horário (Brasília) Transmissão Treino Livre 1 Sexta-feira 8h SporTV 2 Treino Livre 2 Sexta-feira 12h SporTV 2 Treino Livre 3 Sábado 8h SporTV 2 Treino Classificatório Sábado 11h SporTV 2 Corrida Domingo 11h10 Globo Fórmula 2 Corrida 1 Sábado 6h10 Canal do YouTube da F1 Corrida 2 Domingo 7h Canal do YouTube da F1 Programas no YouTube do Motorsport.com Dia TELEMETRIA Quarta-feira 13h DIRETO DO PADDOCK Quinta-feira 14h SEXTA-LIVRE Sexta-feira Após o TL2 Q4 Sábado Após Quali PÓDIO Domingo Após a corrida RETA FINAL Segunda-feira 19h

