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Emissora teve transmissão dupla entre o canal aberto e o Sportv3

Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Oscar Piastri, McLaren

Foto de: Alex Bierens de Haan / Getty Images

No último domingo (19), a Fórmula 1 seguiu seu calendário com o GP da Bélgica, com transmissão oficial na TV Globo e Sportv3, seguindo o que já havia sido acordado no início da temporada entre a emissora e a categoria.

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A exibição do GP da Bélgica, na manhã do último domingo (19), fez a TV Globo marcar 10 pontos e 30% de participação no Rio de Janeiro.

Além de ser recorde na praça nesta temporada, é a maior média do automobilismo entre os cariocas desde 29 de novembro de 2020 (GP do Bahrein).

A exibição da corrida, que teve o italiano Andrea Kimi Antonelli como vencedor e o brasileiro Gabriel Bortoleto cruzando a linha de chegada na oitava colocação, ainda fez a média de audiência no Rio aumentar em 25% no comparativo com os quatro domingos anteriores – desconsiderando os da Copa do Mundo.

Já em São Paulo foram nove pontos e 31% de participação, igualando a melhor marca da modalidade este ano na TV Globo na capital paulista e sendo a maior audiência de um GP da Bélgica desde 2019.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

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