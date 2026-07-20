No último domingo (19), a Fórmula 1 seguiu seu calendário com o GP da Bélgica, com transmissão oficial na TV Globo e Sportv3, seguindo o que já havia sido acordado no início da temporada entre a emissora e a categoria.

A exibição do GP da Bélgica, na manhã do último domingo (19), fez a TV Globo marcar 10 pontos e 30% de participação no Rio de Janeiro.

Além de ser recorde na praça nesta temporada, é a maior média do automobilismo entre os cariocas desde 29 de novembro de 2020 (GP do Bahrein).

A exibição da corrida, que teve o italiano Andrea Kimi Antonelli como vencedor e o brasileiro Gabriel Bortoleto cruzando a linha de chegada na oitava colocação, ainda fez a média de audiência no Rio aumentar em 25% no comparativo com os quatro domingos anteriores – desconsiderando os da Copa do Mundo.

Já em São Paulo foram nove pontos e 31% de participação, igualando a melhor marca da modalidade este ano na TV Globo na capital paulista e sendo a maior audiência de um GP da Bélgica desde 2019.

FUTUROS de MAX, Russell e GABRIEL: Empresário de RUBINHO na F1 analisa! G.Rodrigues, PIPO e Da Costa

Ouça a versão em áudio do PODCAST Motorsport.com:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!