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TV Globo transmitirá classificação para o GP do Japão

Todas as sessões também seguem disponíveis no Sportv3

Editado:
Lando Norris, McLaren, Oscar Piastri, McLaren, Max Verstappen, Red Bull Racing

Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images

A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana para o GP do Japão, terceira etapa do calendário antes das duas corridas canceladas por conta da guerra no Oriente Médio - GP da Arábia Saudita e Bahrein. Neste domingo (22), a TV Globo, emissora oficial de transmissão da categoria no Brasil, confirmou a programação para a madrugada.

Leia também:

Já era de conhecimento público que a corrida - que acontece na madrugada de sábado para domingo - teria transmissão em TV aberta, mas não havia confirmação sobre a classificação.

Durante a exibição do Esporte Espetacular, a emissora informou o público que o quali terá transmissão ao vivo também no canal aberto. A programação do Sportv3 segue como prevista, sendo responsável por passar todas as sessões que acontecem em Suzuka - do TL1 à corrida.

A etapa do Japão acontece entre os dias 27 a 29 de março, com a maior parte das sessões no período da madrugada.

DIA SESSÃO HORÁRIO ONDE ASSISTIR
Quinta (26) TL1 23h30 Sportv3, Globoplay, F1TV
Sexta (27) TL2 03h Sportv3, Globoplay, F1TV
Sexta (27) TL3 23h30 Sportv3, Globoplay, F1TV
Sábado (28) Classificação 03h TV Globo, Sportv3, Globoplay, F1TV
Domingo Corrida 02h TV Globo, Sportv3, Globoplay, F1TV

PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF

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