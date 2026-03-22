TV Globo transmitirá classificação para o GP do Japão
Todas as sessões também seguem disponíveis no Sportv3
Foto de: Sam Bagnall / Motorsport Images
A Fórmula 1 volta a acelerar neste fim de semana para o GP do Japão, terceira etapa do calendário antes das duas corridas canceladas por conta da guerra no Oriente Médio - GP da Arábia Saudita e Bahrein. Neste domingo (22), a TV Globo, emissora oficial de transmissão da categoria no Brasil, confirmou a programação para a madrugada.
Já era de conhecimento público que a corrida - que acontece na madrugada de sábado para domingo - teria transmissão em TV aberta, mas não havia confirmação sobre a classificação.
Durante a exibição do Esporte Espetacular, a emissora informou o público que o quali terá transmissão ao vivo também no canal aberto. A programação do Sportv3 segue como prevista, sendo responsável por passar todas as sessões que acontecem em Suzuka - do TL1 à corrida.
A etapa do Japão acontece entre os dias 27 a 29 de março, com a maior parte das sessões no período da madrugada.
|DIA
|SESSÃO
|HORÁRIO
|ONDE ASSISTIR
|Quinta (26)
|TL1
|23h30
|Sportv3, Globoplay, F1TV
|Sexta (27)
|TL2
|03h
|Sportv3, Globoplay, F1TV
|Sexta (27)
|TL3
|23h30
|Sportv3, Globoplay, F1TV
|Sábado (28)
|Classificação
|03h
|TV Globo, Sportv3, Globoplay, F1TV
|Domingo
|Corrida
|02h
|TV Globo, Sportv3, Globoplay, F1TV
PILOTOS na BRONCA com a F1? KIMI tem FÔLEGO para o TÍTULO? BORTOLETO, F2, TV e + | GIANLUCA PETECOF
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