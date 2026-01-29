Arvid Lindblad admitiu que não tem certeza se está “totalmente pronto” para disputar sua temporada de estreia na Fórmula 1 em 2026 - mas certamente vem recebendo elogios da Racing Bulls.

O jovem de 18 anos e realizou sua primeira atividade na pista no teste privado em Barcelona na quarta-feira (28). Sabe-se que Lindblad completou pelo menos 42 voltas, mas provocou uma bandeira vermelha em um momento devido a um suposto problema técnico no VCARB 03.

De qualquer forma, muito é exigido de Lindblad considerando sua idade e como ele foi acelerado nas categorias de base pela Red Bull, tendo ingressado no programa júnior em 2021.

Então, quando perguntado pela F1 TV sobre o quão preparado se sente para 2026, Lindblad, que vem de um sexto lugar na F2 no ano passado, disse: “Eu não sei. Quero dizer, tenho muito a aprender. Se estou totalmente pronto, não sei".

“Não é algo em que eu realmente pense. Estou mais focado em como posso tentar me preparar melhor. Quais são as coisas que podem me ajudar a aprender para estar na melhor posição possível quando chegarmos a Melbourne".

“Então, estou focado em trabalhar duro com a equipe no simulador aqui na pista com os engenheiros, tentando aprender o máximo que puder, sendo uma espécie de esponja nesse sentido. E sim, aí veremos".

Arvid Lindblad, Racing Bulls Photo by: Formula 1

A temporada de estreia de Lindblad coincide com a introdução de um novo conjunto de regulamentos na F1, que muda tanto o chassi quanto a unidade de potência do carro antes da abertura da temporada na Austrália, de 6 a 8 de março.

Enquanto Lindblad foi talvez mais reservado em sua avaliação sobre o quão pronto se sente, o diretor técnico Tim Goss o elogiu muito.

“Ele é muito calmo, muito profissional - o feedback é realmente muito direto,” disse Goss. “Para alguém tão jovem, é realmente impressionante e sua sessão no carro foi basicamente para se familiarizar com esse tipo de carro".

“Os monopostos são muito, muito diferentes, não apenas na dirigibilidade geral, mas na forma como você tem que gerenciar a energia e o gerenciamento de energia, e ele tem sido muito, muito tranquilo, calmo e profissional".

“À medida que estamos entendendo o equilíbrio do carro, o feedback dele tem sido simples, muito claro, então estou realmente impressionado com ele".

Red Bull Ford Powertrains Photo by: Red Bull Content Pool

A nova temporada também verá a Racing Bulls, e a equipe irmã Red Bull, competirem com uma unidade de potência própria pela primeira vez desde suas estreias na F1 em 2006 e 2005, respectivamente.

Embora se esperasse que eles tivessem dificuldades no início, considerando os motores de equipes como a Mercedes, muitos ficaram impressionados com a confiabilidade da unidade de potência nesta semana.

Goss é um deles, dizendo: “Tem sido um trabalho realmente impressionante da Red Bull-Ford Powertrains. Chegar como um completo novato na F1 e, no seu primeiro dia, completar quase 200 voltas, é fácil subestimar esse nível de confiabilidade, mas não se pode menosprezar o que eles alcançaram".

“A dirigibilidade é fantástica. A dificuldade que nós e provavelmente todas as outras equipes estamos enfrentando é entender como o gerenciamento de energia muda um pouco de volta a volta, de curva a curva, e tentar entender a melhor forma de ajustar tudo isso e para os pilotos se acostumarem, realmente".

Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1

Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:

Your browser does not support the audio element.

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!