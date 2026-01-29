Único novato de 2026, Lindblad não tem certeza se está "totalmente pronto" para F1
Jovem de 18 anos disputará sua primeira temporada na categoria máxima pela Racing Bulls neste ano
Arvid Lindblad admitiu que não tem certeza se está “totalmente pronto” para disputar sua temporada de estreia na Fórmula 1 em 2026 - mas certamente vem recebendo elogios da Racing Bulls.
O jovem de 18 anos e realizou sua primeira atividade na pista no teste privado em Barcelona na quarta-feira (28). Sabe-se que Lindblad completou pelo menos 42 voltas, mas provocou uma bandeira vermelha em um momento devido a um suposto problema técnico no VCARB 03.
De qualquer forma, muito é exigido de Lindblad considerando sua idade e como ele foi acelerado nas categorias de base pela Red Bull, tendo ingressado no programa júnior em 2021.
Então, quando perguntado pela F1 TV sobre o quão preparado se sente para 2026, Lindblad, que vem de um sexto lugar na F2 no ano passado, disse: “Eu não sei. Quero dizer, tenho muito a aprender. Se estou totalmente pronto, não sei".
“Não é algo em que eu realmente pense. Estou mais focado em como posso tentar me preparar melhor. Quais são as coisas que podem me ajudar a aprender para estar na melhor posição possível quando chegarmos a Melbourne".
“Então, estou focado em trabalhar duro com a equipe no simulador aqui na pista com os engenheiros, tentando aprender o máximo que puder, sendo uma espécie de esponja nesse sentido. E sim, aí veremos".
Arvid Lindblad, Racing Bulls
Photo by: Formula 1
A temporada de estreia de Lindblad coincide com a introdução de um novo conjunto de regulamentos na F1, que muda tanto o chassi quanto a unidade de potência do carro antes da abertura da temporada na Austrália, de 6 a 8 de março.
Enquanto Lindblad foi talvez mais reservado em sua avaliação sobre o quão pronto se sente, o diretor técnico Tim Goss o elogiu muito.
“Ele é muito calmo, muito profissional - o feedback é realmente muito direto,” disse Goss. “Para alguém tão jovem, é realmente impressionante e sua sessão no carro foi basicamente para se familiarizar com esse tipo de carro".
“Os monopostos são muito, muito diferentes, não apenas na dirigibilidade geral, mas na forma como você tem que gerenciar a energia e o gerenciamento de energia, e ele tem sido muito, muito tranquilo, calmo e profissional".
“À medida que estamos entendendo o equilíbrio do carro, o feedback dele tem sido simples, muito claro, então estou realmente impressionado com ele".
Red Bull Ford Powertrains
Photo by: Red Bull Content Pool
A nova temporada também verá a Racing Bulls, e a equipe irmã Red Bull, competirem com uma unidade de potência própria pela primeira vez desde suas estreias na F1 em 2006 e 2005, respectivamente.
Embora se esperasse que eles tivessem dificuldades no início, considerando os motores de equipes como a Mercedes, muitos ficaram impressionados com a confiabilidade da unidade de potência nesta semana.
Goss é um deles, dizendo: “Tem sido um trabalho realmente impressionante da Red Bull-Ford Powertrains. Chegar como um completo novato na F1 e, no seu primeiro dia, completar quase 200 voltas, é fácil subestimar esse nível de confiabilidade, mas não se pode menosprezar o que eles alcançaram".
“A dirigibilidade é fantástica. A dificuldade que nós e provavelmente todas as outras equipes estamos enfrentando é entender como o gerenciamento de energia muda um pouco de volta a volta, de curva a curva, e tentar entender a melhor forma de ajustar tudo isso e para os pilotos se acostumarem, realmente".
Causos com GALVÃO, REGI, EVERALDO MARQUES, BURTI e cia: ALFREDO BOKEL diz TUDO dos jornalistas da F1
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT.COM:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
F1: "Fantástico" motor Red Bull-Ford empolga equipe no teste de Barcelona
VÍDEO: Lindblad roda durante primeiro teste da F1 com a Racing Bulls
F1: Racing Bulls vai à pista pela primeira vez em Ímola; veja imagens
F1: Red Bull demonstra perplexidade com funcionamento do motor em Barcelona
F1: Racing Bulls contrata lendário engenheiro da Red Bull
F1 - Lançamento da Red Bull e Racing Bulls para 2026: quando e como assistir ao vivo, o que você precisa saber
Últimas notícias
F1: Astro do tênis, Carlos Alcaraz homenageia celebração icônica de Alonso no Australia Open
F1: Binotto destaca que Audi tem "muito trabalho" pela frente e avalia teste de Bortoleto
F1: McLaren se preocupa com "padrão muito alto" definido por rivais em Barcelona
F1 - Bortoleto faz balanço dos testes em Barcelona: "Estamos indo na direção certa"
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários