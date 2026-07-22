Valentino Rossi coloca Ferrari 'em segundo plano' ao revelar torcida na F1
Heptacampeão italiano da MotoGP justificou para quem vai seu apoio na principal categoria do automobilismo mundial
Valentino Rossi
Foto de: Yamaha MotoGP
A paixão italiana pela Ferrari não é segredo, no entanto, Valentino Rossi surpreendeu ao revelar que sua torcida na Fórmula 1 está voltada para outro lado do grid. O italiano heptacampeão da MotoGP afirmou que, apesar de reconhecer a importância histórica da escuderia de Maranello na Itália, tem acompanhado de perto a trajetória de Kimi Antonelli e torcido pelo jovem.
"Vocês podem imaginar o que a Ferrari representa na Itália. É como uma religião, mas eu sou, acima de tudo, um torcedor dos pilotos e, por isso, agora estou torcendo pelo Kimi", revelou Rossi em entrevista à Sky Sports.
A escolha do heptacampeão é motivada pelo potencial e habilidades de Antonelli, mas também pelos bons resultados já obtidos pelo jovem piloto da Mercedes, que, atualmente, lidera a classificação da F1. Para Rossi, seu compatriota "é um talento extraordinário; tem muita velocidade e, na Itália, não tivemos um piloto capaz de vencer o Campeonato Mundial de F1 nos últimos 70 anos".
Diante deste cenário, Rossi ainda reiterou que um eventual título de Antonelli neste ano "seria algo realmente especial".
INABALÁVEL Kimi, MISTÉRIO da Mercedes, Rafa Câmara na F1, BORTOLETO 10 a 0 em Hulk, HAMILTON e Globo
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