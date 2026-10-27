F1: Bottas nega que vá perder vaga na Cadillac em 2027

Em meio a rumores sobre seu futuro recente na Fórmula 1, Valtteri Bottas insiste que a Cadillac está satisfeita com ele e está "tudo ok" com seu contrato para 2027.

As especulações no mercado de pilotos começaram devido a falta de ritmo de Bottas tanto em classificações quanto em corridas. O nome de Esteban Ocon, que será substituído por Rafa Câmara na Haas no ano que vem, foi mencionado pela mídia como um potencial candidato a vaga do finlandês, assim como Colton Herta, reserva do time norte-americano, e Yuki Tsunoda, reserva da Red Bull.

Nesse contexto, o chefe da Cadillac, Marcin Budkoswki, no cargo há dois meses e meio, foi questionado na coletiva de imprensa de sexta-feira em Austin se Ocon poderia ser candidato a posição de reserva e deu uma resposta evasiva.

“Como chefe de equipe, e tenho certeza de que é o mesmo com meus colegas, você recebe ligações e contatos de todos os pilotos ou empresários que estão no mercado”, disse Budkowski. “Vários entraram em contato comigo. Não vou dizer quem, mas praticamente todos os que estão no mercado fizeram contato, como seria de se esperar.

“Acho que este é o último lugar onde eu anunciaria qualquer coisa sobre a escalação de pilotos. Meu departamento de marketing e comunicação me mataria se eu fizesse isso", brincou.

Pressionado sobre se Bottas e Sergio Pérez tinham contratos válidos para 2027, ele acrescentou de forma intrigante: “Novamente, este é o último lugar em que eu comentaria sobre contratos e, em geral, acho que não é algo que se faça na imprensa. Será feito por comunicados oficiais da equipe quando for o momento certo".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing, speaks to team principal Marcin Budkowski Photo by: Michael Potts / LAT images via Getty Images

Como os dois pilotos assinaram contratos multianuais quando se juntaram à Cadillac, não está claro se existem e quais seriam as condições a serem cumpridas para uma extensão do acordo.

Acredita-se que Ocon esteja caminhando para um acordo como reserva da Aston Martin, e não na Cadillac. Ainda assim, isso significa que a vaga de Bottas está segura?

Questionado se a equipe lhe deu garantias para 2027, o veterano disse: “Sim. Quero dizer, quando assinei no ano passado eu conhecia os termos, então está tudo OK".

Pressionado pela Motorsport.com sobre os comentários de Budkowski na sexta-feira e se ficou surpreso com as respostas ambíguas, Bottas disse não ter conhecimento daquelas declarações e confessou não se sentir incomodado.

Quanto a saber se havia algum cenário em que ele não correria pela Cadillac apesar de teoricamente ter um contrato para a temporada de 2027, Bottas refletiu: “Isto é Formula 1. Se vacas pudessem voar, você sabe… qualquer coisa sempre pode acontecer neste esporte. Mas, por enquanto, eles parecem satisfeitos com o que estão recebendo de mim. Acho que isso é tudo o que importa".

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