F1: Bottas 'zomba' da Aston Martin após admissão de problemas

Valtteria Bottas retorna ao grid da Fórmula 1 com a Cadillac-Ferrari em 2026 e aproveitou a primeira coletiva de imprensa para zombar com a situação enfrentada pela Aston Martin - a equipe de Silverstone enfrenta problemas com seu carro e motor Honda.

Após ter acesso a alguns dados dos testes realizados em Barcelona e no Bahrein, Bottas foi perguntado sobre quais nomes ele colocaria como grandes favoritos ao título de 2026, e foi então que decidiu usar todo o seu bom-humor ao responder:

"Se eu tivesse que apostar agora, diria Lance Stroll, Fernando Alonso. E... George Russell", acrescentou. "Porque acho que eles estavam dizendo que nos venceria no final em Abu Dhabi".

A Aston Martin chega a Melbourne como a equipe mais fraca do grid, com a equipe de Silverstone confirmando que restringirá o número de voltas que seus pilotos completarão neste fim de semana devido às intensas vibrações causadas pela unidade de potência Honda.

"O que conseguimos para este fim de semana [é uma solução] que foi testada no dinamômetro ao longo do fim de semana e que reduziu com sucesso e significativamente a vibração que entra na bateria", disse o chefe da equipe, Adrian Newey. "Mas o importante é lembrar que a unidade de potência é a fonte da vibração, é o amplificador".

"O chassi é, nesse cenário, o receptor. Um chassi de carbono é uma estrutura naturalmente rígida com muito pouco amortecimento, então não fizemos nenhum progresso na transmissão dessa vibração para o chassi".

Valtteri Bottas, Cadillac Racing Foto: Sam Bagnall / Sutton Images via Getty Images

Newey também acrescentou que as vibrações estão afetando a 'saúde' do carro e são uma das causas dos problemas de confiabilidade observados durante os testes no Bahrein. No entanto, o bem-estar dos pilotos é, sem surpresa, o mais importante.

"Teremos que ser muito restritos quanto ao número de voltas que daremos na corrida até descobrirmos a origem da vibração e melhorarmos a vibração na fonte", disse Newey, referindo-se à unidade de potência.

