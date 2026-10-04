O abandono de George Russell no GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 mexeu duramente com a luta pelo título. Com o segundo lugar, Andrea Kimi Antonelli volta a abrir uma larga diferença para o companheiro de Mercedes.

Se Russell tirou 15 pontos de Antonelli em Baku, o italiano aumentou a vantagem em 18 com o resultado deste domingo. Com isso, 84 pontos separam os dois: 320 a Antonelli contra 236 de Russell, sendo que ainda há 183 em jogo nas sete etapas finais do campeonato.

Lewis Hamilton segue em terceiro com 214, enquanto Charles Leclerc tem 191 e Lando Norris e Max Verstappen estão empatados em quinto com 188. Gabriel Bortoleto segue em 14º com sete.

Mundial de Pilotos da F1 após o GP do Bahrein na Malásia:

Posição Piloto Pontos 1 A. Antonelli Mercedes 320 18 /2 29 25 /1 28 31 25 /1 - 15 /3 8 25 /1 15 /3 23 25 /1 25 /1 10 /5 18 /2 - - - - - - - 2 G. Russell Mercedes 236 25 /1 26 12 /4 17 8 - 18 /2 25 /1 23 - 6 /7 23 18 /2 10 /5 25 /1 - - - - - - - - 3 L. Hamilton Ferrari 214 12 /4 21 8 /6 10 21 18 /2 25 /1 10 /5 22 12 /4 10 /5 14 8 /6 - 8 /6 15 /3 - - - - - - - 4 C. Leclerc Ferrari 191 15 /3 19 15 /3 10 16 - - 4 /8 29 18 /2 12 /4 17 - 12 /4 12 /4 12 /4 - - - - - - - 5 L. Norris McLaren 188 10 /5 5 10 /5 26 7 - 15 /3 6 /7 18 6 /7 25 /1 31 12 /4 15 /3 - 2 /9 - - - - - - - 6 M. Verstappen Red Bull Racing 188 8 /6 - 4 /8 14 17 - 12 /4 18 /2 3 15 /3 18 /2 3 15 /3 18 /2 18 /2 25 /1 - - - - - - - 7 O. Piastri McLaren 128 - 3 18 /2 22 5 12 /4 10 /5 12 /4 2 10 /5 - 12 10 /5 4 /8 - 8 /6 - - - - - - - 8 I. Hadjar Red Bull Racing 96 - 4 - - 10 15 /3 8 /6 8 /6 10 8 /6 8 /6 - - - 15 /3 10 /5 - - - - - - - 9 L. Lawson RB 65 - 8 2 /9 - 6 10 /5 4 /8 2 /9 9 - 4 /8 6 - 8 /6 - 6 /7 - - - - - - - 10 P. Gasly Alpine 41 1 /10 8 6 /7 1 4 6 /7 6 /7 - 1 - - 2 6 /7 - - - - - - - - - - 11 A. Lindblad RB 38 4 /8 - - - 1 8 /6 2 /9 1 /10 6 2 /9 1 /10 - 4 /8 2 /9 6 /7 1 /10 - - - - - - - 12 F. Colapinto Alpine 27 - 1 - 6 8 - 1 /10 - 2 1 /10 - - 2 /9 6 /7 - - - - - - - - - 13 O. Bearman Haas F1 Team 20 6 /7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2 /9 - - - - - - - - 14 G. Bortoleto Audi 10 2 /9 - - - - - - - 4 4 /8 - - - - - - - - - - - - - 15 N. Hulkenberg Audi 7 - - - - - - - - - - 2 /9 4 - 1 /10 - - - - - - - - - 16 E. Ocon Haas F1 Team 7 - - 1 /10 - - 2 /9 - - - - - - - - 4 /8 - - - - - - - - 17 F. Alonso Aston Martin Racing 7 - - - - - 1 /10 - - - - - 2 - - - 4 /8 - - - - - - - 18 C. Sainz Jr. Williams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1 /10 - - - - - - - - 19 A. Albon Williams 5 - - - 1 - 4 /8 - - - - - - - - - - - - - - - - - 20 Y. Tsunoda RB 1 - - - - - - - - - - - - 1 /10 - - - - - - - - - - 21 L. Stroll Aston Martin Racing - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 22 V. Bottas Cadillac-Ferrari - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23 S. Perez Cadillac-Ferrari - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Construtores da F1 após o GP do Bahrein na Malásia:

Posição Equipes Pontos 1 Mercedes 556 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 - - - - - - - 2 Ferrari 405 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 - - - - - - - 3 McLaren 316 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 - - - - - - - 4 Red Bull Racing 298 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 - - - - - - - 5 RB 90 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 - - - - - - - 6 Alpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - - - - - - - 7 Haas F1 Team 27 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - - - - - - - - 8 Audi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - - - - - - - - 9 Williams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - - 10 Aston Martin Racing 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - - 11 Cadillac-Ferrari - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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