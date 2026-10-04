Vantagem de Antonelli sobe para 84 com abandono de Russell; veja a classificação da F1 pós-GP do Bahrein na Malásia
Kimi Antonelli abre mais de 3 GPs de vantagem para seu companheiro de equipe
O abandono de George Russell no GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 mexeu duramente com a luta pelo título. Com o segundo lugar, Andrea Kimi Antonelli volta a abrir uma larga diferença para o companheiro de Mercedes.
Se Russell tirou 15 pontos de Antonelli em Baku, o italiano aumentou a vantagem em 18 com o resultado deste domingo. Com isso, 84 pontos separam os dois: 320 a Antonelli contra 236 de Russell, sendo que ainda há 183 em jogo nas sete etapas finais do campeonato.
Lewis Hamilton segue em terceiro com 214, enquanto Charles Leclerc tem 191 e Lando Norris e Max Verstappen estão empatados em quinto com 188. Gabriel Bortoleto segue em 14º com sete.
Mundial de Pilotos da F1 após o GP do Bahrein na Malásia:
|Posição
|Piloto
|Pontos
|1
|A. AntonelliMercedes
|320
|18/2
|29
|25/1
|28
|31
|25/1
|-
|15/3
|8
|25/1
|15/3
|23
|25/1
|25/1
|10/5
|18/2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|G. RussellMercedes
|236
|25/1
|26
|12/4
|17
|8
|-
|18/2
|25/1
|23
|-
|6/7
|23
|18/2
|10/5
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|L. HamiltonFerrari
|214
|12/4
|21
|8/6
|10
|21
|18/2
|25/1
|10/5
|22
|12/4
|10/5
|14
|8/6
|-
|8/6
|15/3
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|C. LeclercFerrari
|191
|15/3
|19
|15/3
|10
|16
|-
|-
|4/8
|29
|18/2
|12/4
|17
|-
|12/4
|12/4
|12/4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|L. NorrisMcLaren
|188
|10/5
|5
|10/5
|26
|7
|-
|15/3
|6/7
|18
|6/7
|25/1
|31
|12/4
|15/3
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|M. VerstappenRed Bull Racing
|188
|8/6
|-
|4/8
|14
|17
|-
|12/4
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|3
|15/3
|18/2
|18/2
|25/1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|O. PiastriMcLaren
|128
|-
|3
|18/2
|22
|5
|12/4
|10/5
|12/4
|2
|10/5
|-
|12
|10/5
|4/8
|-
|8/6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|I. HadjarRed Bull Racing
|96
|-
|4
|-
|-
|10
|15/3
|8/6
|8/6
|10
|8/6
|8/6
|-
|-
|-
|15/3
|10/5
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|L. LawsonRB
|65
|-
|8
|2/9
|-
|6
|10/5
|4/8
|2/9
|9
|-
|4/8
|6
|-
|8/6
|-
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|P. GaslyAlpine
|41
|1/10
|8
|6/7
|1
|4
|6/7
|6/7
|-
|1
|-
|-
|2
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|A. LindbladRB
|38
|4/8
|-
|-
|-
|1
|8/6
|2/9
|1/10
|6
|2/9
|1/10
|-
|4/8
|2/9
|6/7
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|12
|F. ColapintoAlpine
|27
|-
|1
|-
|6
|8
|-
|1/10
|-
|2
|1/10
|-
|-
|2/9
|6/7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|13
|O. BearmanHaas F1 Team
|20
|6/7
|11
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|14
|G. BortoletoAudi
|10
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|15
|N. HulkenbergAudi
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2/9
|4
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|16
|E. OconHaas F1 Team
|7
|-
|-
|1/10
|-
|-
|2/9
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|17
|F. AlonsoAston Martin Racing
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|18
|C. Sainz Jr.Williams
|7
|-
|2
|-
|2
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|19
|A. AlbonWilliams
|5
|-
|-
|-
|1
|-
|4/8
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|20
|Y. TsunodaRB
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1/10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|21
|L. StrollAston Martin Racing
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|22
|V. BottasCadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|23
|S. PerezCadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
Mundial de Construtores da F1 após o GP do Bahrein na Malásia:
|Posição
|Equipes
|Pontos
|1
|Mercedes
|556
|43
|55
|37
|45
|39
|25
|18
|40
|31
|25
|21
|46
|43
|35
|35
|18
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|Ferrari
|405
|27
|40
|23
|20
|37
|18
|25
|14
|51
|30
|22
|31
|8
|12
|20
|27
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|3
|McLaren
|316
|10
|8
|28
|48
|12
|12
|25
|18
|20
|16
|25
|43
|22
|19
|-
|10
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|Red Bull Racing
|298
|8
|4
|4
|14
|27
|15
|20
|26
|13
|23
|26
|9
|15
|26
|33
|35
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|5
|RB
|90
|4
|8
|2
|-
|7
|18
|6
|3
|15
|2
|5
|-
|5
|2
|6
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|Alpine
|68
|1
|9
|6
|7
|12
|6
|7
|-
|3
|1
|-
|2
|8
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|7
|Haas F1 Team
|27
|6
|11
|1
|-
|1
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|6
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|8
|Audi
|17
|2
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|2
|4
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|9
|Williams
|12
|-
|2
|-
|3
|2
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|10
|Aston Martin Racing
|7
|-
|-
|-
|-
|-
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|-
|-
|-
|4
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|11
|Cadillac-Ferrari
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|-
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