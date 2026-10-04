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Vantagem de Antonelli sobe para 84 com abandono de Russell; veja a classificação da F1 pós-GP do Bahrein na Malásia

Kimi Antonelli abre mais de 3 GPs de vantagem para seu companheiro de equipe

Redação Motorsport.com
Editado:
Andrea Kimi Antonelli, Mercedes

O abandono de George Russell no GP do Bahrein na Malásia de Fórmula 1 mexeu duramente com a luta pelo título. Com o segundo lugar, Andrea Kimi Antonelli volta a abrir uma larga diferença para o companheiro de Mercedes.

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Se Russell tirou 15 pontos de Antonelli em Baku, o italiano aumentou a vantagem em 18 com o resultado deste domingo. Com isso, 84 pontos separam os dois: 320 a Antonelli contra 236 de Russell, sendo que ainda há 183 em jogo nas sete etapas finais do campeonato.

Lewis Hamilton segue em terceiro com 214, enquanto Charles Leclerc tem 191 e Lando Norris e Max Verstappen estão empatados em quinto com 188. Gabriel Bortoleto segue em 14º com sete.

Mundial de Pilotos da F1 após o GP do Bahrein na Malásia:

Posição Piloto Pontos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 ItalyA. AntonelliMercedes 320 18/2 29 25/1 28 31 25/1 - 15/3 8 25/1 15/3 23 25/1 25/1 10/5 18/2 - - - - - - -
2 United KingdomG. RussellMercedes 236 25/1 26 12/4 17 8 - 18/2 25/1 23 - 6/7 23 18/2 10/5 25/1 - - - - - - - -
3 United KingdomL. HamiltonFerrari 214 12/4 21 8/6 10 21 18/2 25/1 10/5 22 12/4 10/5 14 8/6 - 8/6 15/3 - - - - - - -
4 MonacoC. LeclercFerrari 191 15/3 19 15/3 10 16 - - 4/8 29 18/2 12/4 17 - 12/4 12/4 12/4 - - - - - - -
5 United KingdomL. NorrisMcLaren 188 10/5 5 10/5 26 7 - 15/3 6/7 18 6/7 25/1 31 12/4 15/3 - 2/9 - - - - - - -
6 NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 188 8/6 - 4/8 14 17 - 12/4 18/2 3 15/3 18/2 3 15/3 18/2 18/2 25/1 - - - - - - -
7 AustraliaO. PiastriMcLaren 128 - 3 18/2 22 5 12/4 10/5 12/4 2 10/5 - 12 10/5 4/8 - 8/6 - - - - - - -
8 FranceI. HadjarRed Bull Racing 96 - 4 - - 10 15/3 8/6 8/6 10 8/6 8/6 - - - 15/3 10/5 - - - - - - -
9 New ZealandL. LawsonRB 65 - 8 2/9 - 6 10/5 4/8 2/9 9 - 4/8 6 - 8/6 - 6/7 - - - - - - -
10 FranceP. GaslyAlpine 41 1/10 8 6/7 1 4 6/7 6/7 - 1 - - 2 6/7 - - - - - - - - - -
11 United KingdomA. LindbladRB 38 4/8 - - - 1 8/6 2/9 1/10 6 2/9 1/10 - 4/8 2/9 6/7 1/10 - - - - - - -
12 ArgentinaF. ColapintoAlpine 27 - 1 - 6 8 - 1/10 - 2 1/10 - - 2/9 6/7 - - - - - - - - -
13 United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 20 6/7 11 - - 1 - - - - - - - - - 2/9 - - - - - - - -
14 BrazilG. BortoletoAudi 10 2/9 - - - - - - - 4 4/8 - - - - - - - - - - - - -
15 GermanyN. HulkenbergAudi 7 - - - - - - - - - - 2/9 4 - 1/10 - - - - - - - - -
16 FranceE. OconHaas F1 Team 7 - - 1/10 - - 2/9 - - - - - - - - 4/8 - - - - - - - -
17 SpainF. AlonsoAston Martin Racing 7 - - - - - 1/10 - - - - - 2 - - - 4/8 - - - - - - -
18 SpainC. Sainz Jr.Williams 7 - 2 - 2 2 - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - -
19 ThailandA. AlbonWilliams 5 - - - 1 - 4/8 - - - - - - - - - - - - - - - - -
20 JapanY. TsunodaRB 1 - - - - - - - - - - - - 1/10 - - - - - - - - - -
21 CanadaL. StrollAston Martin Racing   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
22 FinlandV. BottasCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
23 MexicoS. PerezCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Mundial de Construtores da F1 após o GP do Bahrein na Malásia:

Posição Equipes Pontos Australia China Japan United States Canada Monaco Spain Austria United Kingdom Belgium Hungary Netherlands Italy Spain Azerbaijan Bahrain Singapore United States Mexico Brazil United States Qatar United Arab Emirates
1 GermanyMercedes 556 43 55 37 45 39 25 18 40 31 25 21 46 43 35 35 18 - - - - - - -
2 ItalyFerrari 405 27 40 23 20 37 18 25 14 51 30 22 31 8 12 20 27 - - - - - - -
3 United KingdomMcLaren 316 10 8 28 48 12 12 25 18 20 16 25 43 22 19 - 10 - - - - - - -
4 AustriaRed Bull Racing 298 8 4 4 14 27 15 20 26 13 23 26 9 15 26 33 35 - - - - - - -
5 ItalyRB 90 4 8 2 - 7 18 6 3 15 2 5 - 5 2 6 7 - - - - - - -
6 FranceAlpine 68 1 9 6 7 12 6 7 - 3 1 - 2 8 6 - - - - - - - - -
7 United StatesHaas F1 Team 27 6 11 1 - 1 2 - - - - - - - - 6 - - - - - - - -
8 GermanyAudi 17 2 - - - - - - - 4 4 2 4 - 1 - - - - - - - - -
9 United KingdomWilliams 12 - 2 - 3 2 4 - - - - - - - - 1 - - - - - - - -
10 United KingdomAston Martin Racing 7 - - - - - 1 - - - - - 2 - - - 4 - - - - - - -
11 United StatesCadillac-Ferrari   - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

CÂMARA 'na' F1, Bortoleto sofre, CHANCES de RUSSELL, Colapinto x Norris, CRISE na FERRARI! Isa Ayami

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