A Fórmula 1 planeja uma pré-temporada maior para a chegada dos novos carros da principal categoria do automobilismo mundial no próximo ano, prevendo até 11 dias de testes para as equipes entre os circuitos de Barcelona e do Bahrein, mas com um asterisco importante.

Em reportagem publicada nesta quarta-feira (25), o portal RacingNews365 revelou quais devem ser as datas dos primeiros testes oficiais dos novos carros, que prometem uma revolução na categoria.

A primeira janela de testes deve ocorrer entre os dias 26 e 30 de janeiro, no circuito da Catalunha. A sessão de cinco dias é incomum para os padrões atuais da F1, porém, as equipes devem ter direito de participar em apenas três destes, ficando dois de fora, com cada uma tendo o direito de escolher quais.

Na sequência, a categoria viaja ao Bahrein, palco da pré-temporada dos últimos anos. Lá serão realizadas mais duas janelas de testes, de três dias cada, entre 11 e 13 e 18 a 20 de fevereiro. Nestas, todas as equipes devem participar de forma integral.

A temporada 2026 da F1 começa duas semanas após o fim dos testes, com a categoria viajando para Melbourne para a primeira etapa do campeonato, no fim de semana de 6 a 8 de março.

