Hamilton, Vettel e cia: veja até quando vão os contratos da F1

Hexacampeão da Fórmula 1, Lewis Hamilton tem contrato com a Mercedes 'só' até o fim de 2020 e a possibilidade de o britânico trocar de equipe recentemente animou o mercado da categoria máxima do automobilismo mundial, com interesse da Ferrari.

O piloto deve renovar com a Mercedes, mas não é o único que tem vínculo garantido 'apenas' até o encerramento do campeonato deste ano. Na galeria abaixo, o Motorsport.com te mostra até quando vão os contratos dos competidores da F1 com suas equipes: