Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas
Com o veredito da FIA, Verstappen empata com Piastri após vencer nos EUA; Norris mantém 24 pontos de vantagem na ponta
Com a desclassificação dos pilotos da McLaren do GP de Las Vegas de Fórmula 1, em decorrência do desgaste excessivo da placa do assoalho dos carros de Lando Norris e Oscar Piastri, a tabela da temporada fica da seguinte maneira:
|Piloto
|Pontos
|L. NorrisMcLaren
|390
|O. PiastriMcLaren
|366
|M. VerstappenRed Bull Racing
|366
|G. RussellMercedes
|294
|C. LeclercFerrari
|226
|L. HamiltonFerrari
|152
|A. AntonelliMercedes
|137
|A. AlbonWilliams
|73
|I. HadjarRB
|51
|N. HulkenbergSauber
|49
|C. Sainz Jr.Williams
|48
|O. BearmanHaas F1 Team
|41
|F. AlonsoAston Martin Racing
|40
|L. LawsonRB
|36
|L. StrollAston Martin Racing
|32
|E. OconHaas F1 Team
|32
|Y. TsunodaRed Bull Racing
|28
|P. GaslyAlpine
|22
|G. BortoletoSauber
|19
|F. ColapintoAlpine
|J. DoohanAlpine
