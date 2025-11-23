Todas as categorias

Fórmula 1 GP de Las Vegas

Veja como fica a tabela da F1 2025 pós-desclassificação da McLaren no GP de Las Vegas

Com o veredito da FIA, Verstappen empata com Piastri após vencer nos EUA; Norris mantém 24 pontos de vantagem na ponta

Redação Motorsport.com
Editado:

Com a desclassificação dos pilotos da McLaren do GP de Las Vegas de Fórmula 1, em decorrência do desgaste excessivo da placa do assoalho dos carros de Lando Norris e Oscar Piastri, a tabela da temporada fica da seguinte maneira:

O editor recomenda:
Piloto Pontos
United KingdomL. NorrisMcLaren 390
AustraliaO. PiastriMcLaren 366
NetherlandsM. VerstappenRed Bull Racing 366
United KingdomG. RussellMercedes 294
MonacoC. LeclercFerrari 226
United KingdomL. HamiltonFerrari 152
ItalyA. AntonelliMercedes 137
ThailandA. AlbonWilliams 73
FranceI. HadjarRB 51
GermanyN. HulkenbergSauber 49
SpainC. Sainz Jr.Williams 48
United KingdomO. BearmanHaas F1 Team 41
SpainF. AlonsoAston Martin Racing 40
New ZealandL. LawsonRB 36
CanadaL. StrollAston Martin Racing 32
FranceE. OconHaas F1 Team 32
JapanY. TsunodaRed Bull Racing 28
FranceP. GaslyAlpine 22
BrazilG. BortoletoSauber 19
ArgentinaF. ColapintoAlpine  
AustraliaJ. DoohanAlpine  

A LIVE pós-GP de Vegas, em debate prévio à desclassificação da McLaren:

Ouça versão áudio do Podcast:

 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

Compartilhe ou salve este artigo

Artigo anterior F1: Veja o resultado atualizado do GP de Las Vegas após a desclassificação dos pilotos da McLaren
Próximo artigo F1: McLaren é desclassificada do GP de Las Vegas por irregularidade técnica e Verstappen fica mais perto da liderança

