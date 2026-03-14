Fórmula 1

Veja como fica o calendário da F1 em 2026 com cancelamento de duas etapas

Corridas no Bahrein e Arábia Saudita não serão substituídas

Redação Motorsport.com
Publicado:

A Fórmula 1 anunciou oficialmente neste sábado que as corridas no Bahrein e Arábia Saudita estão canceladas devido ao conflito no Oriente Médio e não serão substituídas. 

As provas em Sakhir e Jeddah aconteceriam no mês de abril, nos fins de semana do dia 12 e 18 respectivamente. Com o cancelamento, o próximo mês servirá como uma pequena 'férias' para pilotos e engenheiros, uma vez que apenas essas duas corridas estavam programadas para acontecer.

Agora, o calendário da F1 passa a ter 22 corridas. Confira:

 

Data GP Circuito
5-8 de março Australia Austrália Melbourne
13-15 de março China China (S) Xangai
26 a 29 de março Japan Japão Suzuka
1-3 de maio United States Miami (S) Miami
22 a 24 de maio Canada Canadá (S) Montreal
5 a 7 de junho Monaco Mônaco Mônaco
12 a 14 de junho Spain Barcelona-Catalunha Barcelona
26-28 de junho Austria Áustria Spielberg
3 a 5 de julho United Kingdom Grã-Bretanha (S) Silverstone
17-19 de julho Belgium Bélgica Spa-Francorchamps
24-26 de julho Hungary Hungria Budapeste
21-23 de agosto Netherlands Holanda (S) Zandvoort
4-6 de setembro Italy Itália Monza
11-13 de setembro Spain Espanha Madri
24-26 de setembro Azerbaijan Azerbaijão Baku
9-11 de outubro Singapore Singapura (S) Marina Bay
23 a 25 de outubro United States Estados Unidos Austin
30 de outubro - 1º de novembro Mexico Cidade do México Cidade do México
6 a 8 de novembro Brazil São Paulo Interlagos
19-22 de novembro United States Las Vegas Las Vegas
27 a 29 de novembro Qatar Catar Losail
4 a 6 de dezembro United Arab Emirates Abu Dhabi Yas Marina

(S): Etapa no formato sprint

