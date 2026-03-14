Veja como fica o calendário da F1 em 2026 com cancelamento de duas etapas
Corridas no Bahrein e Arábia Saudita não serão substituídas
A Fórmula 1 anunciou oficialmente neste sábado que as corridas no Bahrein e Arábia Saudita estão canceladas devido ao conflito no Oriente Médio e não serão substituídas.
As provas em Sakhir e Jeddah aconteceriam no mês de abril, nos fins de semana do dia 12 e 18 respectivamente. Com o cancelamento, o próximo mês servirá como uma pequena 'férias' para pilotos e engenheiros, uma vez que apenas essas duas corridas estavam programadas para acontecer.
Agora, o calendário da F1 passa a ter 22 corridas. Confira:
|Data
|GP
|Circuito
|5-8 de março
|Austrália
|Melbourne
|13-15 de março
|China (S)
|Xangai
|26 a 29 de março
|Japão
|Suzuka
|1-3 de maio
|Miami (S)
|Miami
|22 a 24 de maio
|Canadá (S)
|Montreal
|5 a 7 de junho
|Mônaco
|Mônaco
|12 a 14 de junho
|Barcelona-Catalunha
|Barcelona
|26-28 de junho
|Áustria
|Spielberg
|3 a 5 de julho
|Grã-Bretanha (S)
|Silverstone
|17-19 de julho
|Bélgica
|Spa-Francorchamps
|24-26 de julho
|Hungria
|Budapeste
|21-23 de agosto
|Holanda (S)
|Zandvoort
|4-6 de setembro
|Itália
|Monza
|11-13 de setembro
|Espanha
|Madri
|24-26 de setembro
|Azerbaijão
|Baku
|9-11 de outubro
|Singapura (S)
|Marina Bay
|23 a 25 de outubro
|Estados Unidos
|Austin
|30 de outubro - 1º de novembro
|Cidade do México
|Cidade do México
|6 a 8 de novembro
|São Paulo
|Interlagos
|19-22 de novembro
|Las Vegas
|Las Vegas
|27 a 29 de novembro
|Catar
|Losail
|4 a 6 de dezembro
|Abu Dhabi
|Yas Marina
(S): Etapa no formato sprint
Ouça versão áudio do PODCAST MOTORSPORT:
ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:
Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!
Compartilhe ou salve este artigo
Últimas notícias
Inscreva-se e acesse Motorsport.com com seu ad-blocker.
Da Fórmula 1 ao MotoGP relatamos diretamente do paddock porque amamos nosso esporte, assim como você. A fim de continuar entregando nosso jornalismo especializado, nosso site usa publicidade. Ainda assim, queremos dar a você a oportunidade de desfrutar de um site sem anúncios, e continuar usando seu bloqueador de anúncios.
Principais comentários