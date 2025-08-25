Todas as categorias

Fórmula 1

Veja como os pilotos da F1 passaram as férias antes do GP da Holanda

Das ilhas gregas aos quilômetros de simulador, veja como os astros do campeonato mundial passaram os 21 dias de pausa antes da etapa de Zandvoort

Alex Harrington
Publicado:
Lewis Hamilton, Ferrari, Liam Lawson, Racing Bulls Team, Esteban Ocon, Haas F1 Team

Foto de: Glenn Dunbar / Motorsport Images

As férias da temporada 2025 da Fórmula 1 chegam ao fim nesta semana, com os pilotos se preparando para o retorno ao GP da Holanda depois de um merecido descanso. Veja como os pilotos passaram a pausa de três semanas.

Leia também:

Lando Norris

O candidato a campeão da McLaren foi para Amsterdã, na Holanda, onde se hospedou no hotel cinco estrelas Waldorf Astoria, na exclusiva Van Loon Suite. Ele também foi visto com sua parceira Margarida Corceiro em Ibiza. O britânico também esteve presente na Copa do Mundo de Esports, em Riad, na Arábia Saudita.

 

Oscar Piastri

O líder do campeonato, Piastri, passou um tempo com seus colegas de equipe, mas voou para um lugar tropical com sua parceira, Lily Zneimer. Pelas fotos publicadas em seu feed do Instagram, parece que ele visitou Mykonos, na Grécia, e talvez o Golfo de Orosei, na costa leste da Sardenha.

 

 

Lewis Hamilton

O heptacampeão mundial passou seu tempo na ilha grega de Paros, enquanto seu cachorro, Roscoe, foi visto em uma edição especial da Vogue. 

 

 

Charles Leclerc

Ao lado de sua parceira, Alexandra Saint-Mleux, o piloto da Ferrari passou um tempo em Costa Smeralda e Porto Cervo - dois resorts na Sardenha. Depois disso, ele visitou Saint-Tropez com sua família. 

 

George Russell

O piloto da Mercedes aproveitou seu tempo com sua parceira Carmen Montero Mundt. Os dois foram fotografados juntos em um iate, enquanto o piloto abria espaço para exercícios e sessões de treinamento no convés no que parece ser a Costa Amalfitana, na Itália.

 

 

Kimi Antonelli

O piloto novato passou um tempo com a família e os amigos na Grécia. Ele foi filmado sendo hilariamente ejetado de um bote inflável enquanto se divertia na água. 

 

Max Verstappen

O tetracampeão aproveitou o tempo com a família e a filha recém-nascida, Lily. Passando um tempo no iate do piloto da Red Bull, ele fez um passeio de e-foiling no que parece ser a Sardenha.

 

Yuki Tsunoda

O piloto japonês foi direto para a Red Bull para treinar no simulador antes de começar suas férias, depois de um início difícil na equipe de Milton Keynes. 

Alex Albon

O piloto da Williams passou um tempo nas Dolomitas, nos Alpes Italianos, com sua parceira Lily He, depois de terem sido vistos passeando de iate juntos. Mais uma vez, parece que os dois passaram um tempo em Sardenha.

 

 

 

Carlos Sainz

O espanhol passou um tempo em um iate com seu pai e outros membros da família. Quando a escada de seu iate se soltou, ele mergulhou vários metros para recuperar sua "maior pescaria da temporada".

 

 

Lance Stroll

Enquanto Fernando Alonso ficou em silêncio durante esse intervalo de três semanas, Stroll aproveitou seu tempo livre para passear de iate, jogar golfe e, se for ele pilotando em sua postagem no Instagram, fazer um pouco de rali. 

 

 

Pierre Gasly

Depois de postar uma atualização enigmática em seu feed do Instagram sobre um novo produto do piloto, Gasly passou um tempo com sua parceira Francisca 'Kika' Cerqueira Gomes e sua família, onde foi visto jogando golfe, andando de kart e aproveitando seu tempo livre. Embora não esteja confirmado, parece que ele passou um tempo no Algarve. 

 

 

Franco Colapinto

O piloto argentino manteve-se em forma durante suas férias. Enquanto passava o tempo em um iate no que parece ser perto de Turquia, ele se certificou de manter seus níveis de condicionamento físico altos, pois continua a lutar por seu futuro na Alpine.

 

Esteban Ocon

Com sua parceira Flavy Barla e sua família, o francês aproveitou o tempo em um iate e manteve a forma física durante as férias. Pelas fotos, parece que ele estava passando um tempo na Sardenha. 

 

Oliver Bearman

O piloto da Haas comemorou o aniversário de 18 anos de seu irmão ao volante de vários carros especiais, incluindo um Nissan Skyline R34 GT-R, um Ford Mustang e um carro de drift da BMW

 

 

Nico Hulkenberg

O piloto alemão passou um tempo com sua esposa, Egle Ruskyte, e sua filha, onde aproveitaram o tempo no mar. Pelos stories do Instagram que ele postou, parece que ele passou um tempo em Turquia. 

Gabriel Bortoleto

Enquanto o jovem piloto da Sauber estava de férias, ele não se esquivou de passar um tempo atrás do volante. Ele andou de kart com a família e deu uma volta no novo carro da Stock Car. Ele até entregou o troféu da Stock Car para Cesar Ramos, vencedor da segunda corrida em Curvelo.  

 

FITTIPALDI e Emmo Jr SEM FILTRO: Ida OUSADA à F2, Bortoleto, 'CAUSOS' e seus pilotos de F1 favoritos

Ouça o Podcast Motorsport.com com Emerson Fittipaldi e Emmo Jr: 

ACOMPANHE NOSSO PODCAST GRATUITAMENTE:

Faça parte do nosso canal no WhatsApp: clique aqui e se junte a nós no aplicativo!

 

Alex Harrington Fórmula 1
