Troy Ruttman e José Froilan Gonzalez 1 / 20 Foto de: IndyCar Series É claro que a idade média dos pilotos de F1 no grid de largada diminuiu, mas isso não significa que os primeiros jovens nos primórdios sempre estiveram na casa dos trinta anos ou mais. Mesmo na primeira década, alguns dos grandes começaram a competir em uma idade em que muitos ainda esperavam comprar seu primeiro carro. Na temporada de 1950, o piloto mais jovem no grid do mundial foi o americano Troy Ruttman. Ele tinha 20 anos, 2 meses e 19 dias quando largou na Indy 500, quando a famosa corrida fazia parte do campeonato mundial de F1.

Troy Ruttman e José Froilan Gonzalez 2 / 20 Foto de: LAT Images Na lista de jovens de todos os tempos, Ruttman ainda é classificado como o 16º mais jovem de todos os tempos na F1. Ele venceria a Indy 500 dois anos depois e ainda é o mais jovem vencedor da história. O piloto mais jovem que disputou uma corrida exclusiva da F1 em 1950 foi o argentino Jose Froilan Gonzalez. Ele tinha 27 anos, 10 meses e 29 dias quando estreou no GP de Mônaco de 1950 pela Scuderia Achille Varzi. Gonzalez venceria dois GPs em sua carreira pela Ferrari.

Stirling Moss 3 / 20 Foto de: LAT Images Em 1951, o recorde do piloto mais jovem (excluindo os pilotos de Indianápolis) diminuiria bastante, pois Stirling Moss estreou no GP da Suíça de 1951 aos 22 anos, um mês e 11 dias.

Stirling Moss 4 / 20 Foto de: LAT Images Seria o único GP de Moss naquele ano, mas depois que ele começou em 14º no grid e terminou em 8º, ele mostrou potencial mais do que suficiente para provar que teria uma grande carreira.

Peter Collins 5 / 20 Foto de: LAT Images Em 1952, o recorde para o mais jovem piloto de F1 seria batido por Peter Collins, outro piloto britânico.

Peter Collins 6 / 20 Foto de: LAT Images Collins era quase dois anos mais novo que Moss quando fez sua primeira largada na F1 no GP da Suíça de 1952 em Bremgarten. A primeira corrida de Collins ocorreu aos 20 anos, seis meses e 12 dias. Ele começou em sexto, mas teve que abandonar com um problema mecânico quando estava em 10º na corrida.

Ricardo Rodriguez 7 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images O recorde de Collins permaneceria por muito tempo, até que em 1961, Ricardo Rodriguez, do México, foi o primeiro piloto da história a começar um GP de F1 com menos de 20 anos.

Ricardo Rodriguez 8 / 20 Foto de: David Phipps Rodriguez tinha 19 anos, seis meses e 27 dias quando largou no GP da Itália em Monza. Rodriguez causou forte impressão desde a primeira tentativa, pois se classificou na primeira fila e disputou o pódio até um problema na bomba de combustível terminar sua corrida.

Mike Thackwell 9 / 20 Foto de: LAT Images Coincidentemente, foi alguém que nasceu no ano em que Rodriguez estreou na F1 que quebraria seu recorde. Mike Thackwell nasceu em Palmerston North, Nova Zelândia e era um mês mais novo que Rodriguez (19 anos, cinco meses e 29 dias) quando iniciou seu primeiro GP no Canadá em 1980.

Mike Thackwell, Tyrrell 010 10 / 20 Foto de: David Phipps Ele poderia ter feito isso antes, mas não se qualificou para o GP da Holanda, que ocorreu um mês antes. As coisas no Canadá também não foram muito melhores: ele começou em 24º e abandonou após um acidente que interrompeu a corrida.

Sebastian Vettel 11 / 20 Foto de: Charles Coates / Motorsport Images Sebastian Vettel nunca foi o mais jovem a largar em corridas da F1 da história, mas em 2006 participou de sessões de treinos livres para a BMW Sauber, tendo apenas 19 anos, três meses e 19 dias.

Sebastian Vettel, Ferrari 12 / 20 Foto de: Mark Sutton / Motorsport Images No primeiro treino livre do GP da Turquia, ele estabeleceu o oitavo tempo mais rápido e no segundo foi o mais rápido.

Jaime Alguersuari 13 / 20 Foto de: XPB Images Em 2009, o programa de jovens pilotos da Red Bull já estava em pleno andamento. Os três pilotos mais jovens do grid daquele ano vieram do programa: Vettel, Sebastien Buemi e Jaime Alguersuari. O espanhol estreou com 19 anos, quatro meses e três dias, no GP da Hungria. Ele seria um dia mais novo que Lando Norris no GP da Austrália do ano passado.

Jaime Alguersuari 14 / 20 Foto de: XPB Images Alguersuari nunca terminou no pódio em suas 46 corridas. Ele terminou duas vezes na sétima posição em 2011 pela Toro Rosso. Mas esses resultados nunca seriam bons o suficiente para convencer o conselheiro de automobilismo da Red Bull, Helmut Marko, a promovê-lo.

Max Verstappen 15 / 20 Foto de: Sutton Motorsport Images Era um segredo mal guardado que Max Verstappen faria sua estreia na Toro Rosso em 2015. Ele já havia realizado três sessões de treinos livres para a equipe quando completou 17 anos em 2014. No GP da Austrália de 2015, Verstappen, com 17 anos, cinco meses e 13 dias, foi o mais jovem piloto de F1 a começar uma corrida. Alguns críticos disseram que ele era jovem demais, mas provou que estavam errados.

Max Verstappen 16 / 20 Foto de: Steven Tee / Motorsport Images Ele se classificou em 11º com a Toro Rosso e chegou a ser o quinto colocado, antes que um problema no motor acabasse com sua corrida na 32ª volta.

Max Verstappen 17 / 20 Foto de: Alastair Staley / Motorsport Images Antes que as luzes se apagassem na Austrália, a FIA já havia adotado uma nova regra que estipulava que a idade mínima de um piloto de F1 deveria ser de pelo menos 18 anos. Enquanto essa regra estiver em vigor, significa que ninguém será capaz de bater o recorde de Verstappen do mais jovem piloto de F1 da história.

Entre os brasileiros, Tarso Marques é o 15º mais jovem a estrear na F1, com 20 anos, dois meses e 12 dias, no GP do Brasil de 1996. 18 / 20 Foto de: Minardi Formula 1

Rubens Barrichello é o 23º da lista, estreando no GP da África do Sul de 1993 com 20 anos, nove meses e 19 dias. 19 / 20 Foto de: LAT Images